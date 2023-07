Qu’y a-t-il sous la mer ? est une réédition, en petit format souple, de l’ouvrage de Maud Sene, qui se retrouve ici dans la collection Les lutins, des éditions L’école des loisirs. Un livre souple, paru en juin 2023, qui présente une belle histoire d’amitié et de solidarité.

Achille retrouve son ami Corni, à la plage, comme tous les matins. Corni, d’ordinaire joyeux, a l’air plutôt triste en cette matinée. Ce dernier explique qu’il avait trouvé un très beau coquillage, qu’il aurait voulu garder, mais une vague l’a emporté ! Achille, qui adore nager, propose de l’aider à retrouver le coquillage. Ils sont tous les deux dans l’eau, mais ne trouvent rien. Ils regardent l’immensité de la mer… Corni explique qu’il y a trop d’eau et se sent prêt à renoncer. Mais Achille, plein d’entrain, affirme qu’ils vont enlever la mer ! Corni s’étonne, mais ils peuvent toujours essayer de vider la mer…

Le récit, plein d’imaginaire, est très plaisant à découvrir, plein de tendresse et de bienveillance. En effet, Achille, voyant son ami triste à cause de la perte d’un coquillage semble prêt à tout pour l’aider et lui faire retrouver de la joie. Le texte est simple, captivant, invitant rapidement les jeunes lecteurs à découvrir cette belle aventure. En effet, les amis s’aident, mais plus que cela, d’autres personnes vont venir apporter leur aide. Le récit est plein d’imagination, offrant un univers fabuleux et mystérieux à la fois. Les héros sont rapidement attachants, et les situations plutôt cocasses. Mais leur aventure va plus loin encore, respectueux de la planète, de la nature et de l’environnement. Le dessin est simple, avec un trait fin, des personnages expressifs et un bel univers doux.

Qu’y a-t-il sous la mer ? est un ouvrage souple, une réédition, des éditions L’école des loisirs, qui présente deux êtres touchants. Un livre qui vient aborder avec sensibilité et humour l’entraide, l’amitié, la solidarité, le respect de l’environnement…

