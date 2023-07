Katsuo T2 : Les guerriers du temps – Éditions Jungle

Après avoir touché un sabre magique, Katsuo est projeté dans le passé de ses ancêtres. Un japon médiéval où il comprend la mission de sa famille depuis des générations : garder secrète cette partie de l’armure magique, afin que le chevalier au noir dessein qui porte l’autre partie ne puisse pas semer le chaos.

Mais, lors du retour de Katsuo dans son époque, Yoko, le fameux « chevalier noir » passe également par le portail temporel.

Un nouvel épisode de cet aventure jeunesse mêlant arts martiaux, coutumes anciennes et adolescence moderne !! Une lecture d’été disponible aux Éditions Jungle. (+8)

Le décor :

Quartier de Kabukicho, Tokyo, de nos jours…

Tandis que les badauds profitent des animations illuminées du quartier, un yakuza s’allume une cigarette. Dans la rue sombre d’a côté, il entend un bruit étrange, et, poussé par sa curiosité, décide d’aller voir s’il y a quelqu’un. Quelle n’est pas sa surprise de se retrouver face à face, avec une immense et effrayante armure noire !!!! D’abord étonné, puis terriblement amusé par cet énergumène en cosplay, il commence à se moquer gentiment. Mais ce n’est apparemment pas du goût de la personne en armure…

Elle lui demande expressément de lui faire rencontrer les pires bandits de la ville. Et elle est bien tombée, car ce jeune homme n’est autre qu’un subalterne des trois chefs de famille des Yakuzas, qui se sont réunis dans le bar juste à côté !!!

La personne en armure interrompt d’ailleurs leur petite réunion, avec une entrée des plus fracassante. Les Yakuzas n’ont d’autres choix que de coopérer…

Un peu plus loin, dans la cave du grand-père de Katsuo…

Après être passé par le portail temporel, Katsuo tente vainement d’expliquer à son grand-père sa « mésaventure » dans le passé …. Celui-ci a bien du mal à y croire, mais, comme le jeune ado a découvert son secret, il décide de lui confier un ancien livre condensant l’histoire de la famille. C’est au moment où le vieil homme l’ouvre pour le faire découvrir à Katsuo, qu’il constate que celui-ci apparaît sur une des pages !!!!! Et, le fait de trouver un prospectus daté du lendemain, ne fait que le pousser à admettre que son petit-fils ne raconte pas que des sottises ….

Le point sur la BD :

On continue avec attention les aventures de Katsuo, aux Éditions Jungle, baladé entre passé et présent !!! “Les guerriers du temps” rassemble enfin les trois amis pour une mission des plus déterminante. Le scénario, comme dans le tome précédent, se déroule tambour battant. Stéphane Tamaillon rythme chaque situation de la différence d’usage entre les périodes, et de la confrontation générationnelle. Mais aussi technologique. Avec un défi de taille qui attend nos protagonistes. Ile récit se base toujours sur l’importance de connaître ses origines pour comprendre son présent et son futur.

Les références japonisantes sont nombreuses, et les clins d’œil divertissants également. Raoul Paoli et Joël Odone donnent le ton, lorsqu’on aperçoit même, au détour d’une page, un Totoro (Miyazaki), qui signe l’hybridation franco/japonaise des illustrations !!! Les découpages, les planches aux vignettes hirsutes nous plongent totalement dans l’ambiance dynamique pleine de vitalité.

La conclusion :

Second tome d’une série jeunesse prônant la famille et l’échange intergénérationnel !!! Katsuo, les guerriers du temps aux Éditions Jungle, nous rappelle une nouvelle fois l’importance de notre héritage parental, et de la force que procure sa transmission de génération en génération. Avec beaucoup d’amusement et une aventure en plein Japon médiéval et actuel, qui permette à cette série jeunesse de captiver les amateurs du soleil levant, et de ses préceptes !!!