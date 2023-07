Une grande aventure des P’tits diables – Vacances diaboliques

Tom et Nina, de la série Les P’tits diables, se dévoilent dans Une grande aventure des P’tits diables, un premier tome, paru aux éditions Soleil, en juillet 2023. Vacances diaboliques est donc le premier tome, d’Olivier Dutto, qui offre une bande dessinée assez plaisante à découvrir.

Grippy se cache derrière un pot. Il regarde partout autour de lui, prend la plante et s’arrête en haut des escaliers. De même, il continue à observer. Il dévale les escaliers toujours avec le pot, avant de se faufiler, discrètement dans la cuisine, pour piquer une boîte de cookies. Dès qu’il l’a en main, il se sauve de la cuisine et court jusqu’à sa valise, pour finir de la remplir avec ses boîtes de cookies. Plus loin, un parent demande aux enfants si les valises sont prêtes, car ils n’attendent plus qu’eux ! Dans le couloir, Nina affirme qu’elle est prête, tout en tirant sa valise. Devant elle, Grippy semble également heureux d’aller remettre sa valise. En bas des escaliers, maman demande à Nina de tout donner à papa. Encore au premier étage, Tom affirme qu’il est également prêt, mais que cela a été difficile de faire des choix.

Il est plaisant de découvrir et retrouver Nina et tom, pour une grande aventure. Alors qu’ils s’apprêtent à partir en vacances, en bord de mer, tout est toujours prétexte à se chamailler et plus encore. Le frère et la sœur restent les mêmes, même pour les vacances et pour le plus grand malheur des parents. Mais tout va basculer lorsque leur cousin Francis débarque pour les vacances… La bande dessinée est pleine de surprises et de rebondissements, offrant une aventure plutôt bien menée et rythmée, correspondant également à ces deux héros. Coups bas, bêtises, calvaire, entre autres, offrent des gags et un album plein d’humour. Les vacances ne vont pas se passer comme prévu pour le frère et la sœur, ce qui plaira aux lecteurs et lectrices, qui vont passer un bon moment. Le dessin reste le même, rond et expressif, pour un univers coloré.

Vacances diaboliques est le premier tome de la nouvelle série Une grande aventure des P’tits diables, des éditions Soleil. Un album plaisant et plein d’humour, dans lequel on retrouve Tom et Nina, ainsi que Grippy, pour deux semaines de vacances au bord de mer, pas vraiment rêvées…

