La série de livres « La famille Belle-Étoile » va faire voyager les enfants à la découverte de plusieurs destinations en France : L’Auvergne, la Camargue, les Pyrénées et la Bretagne. Ils auront en leur possession de superbes albums illustrés, pédagogiques qui plus est, proposés par niveau de lecture.

« La famille Belle-Étoile » – A la découverte du niveau 2

Parmi les livres qui entraînent et forment à la lecture, il y a « La famille Belle-Étoile » aux Editions Hatier Jeunesse. Ils ont la particularité de s’adapter à l’âge des enfants de façon à ce qu’ils puissent faire leur apprentissage de la lecture de la même façon qu’ils le feraient à l’école. Le niveau 1 s’adresse aux enfants qui seraient en train d’apprendre à lire, à partir de 5-6 ans. Le niveau 2 (c’est le cas pour les aventures que nous allons vous présenter) sera idéal pour les enfants qui commencent à lire, à partir de 6 ans. Vient ensuite le niveau 3 davantage dédié aux enfants de 6 à 7 ans qui sont fiers de lire. Enfin, le niveau 4 se dirige clairement aux enfants qui savent lire, à partir de 7 ans.

Le contenu des livres s’adapte donc à chaque méthodologie d’apprentissage en rapport avec l’âge et le niveau de l’enfant.

Apprendre à lire en s’amusant

La série des livres « La famille Belle-Étoile » fait partie des coups de cœur de la rédaction. Les enfants auront le plaisir de découvrir de vraies belles histoires, autour de fictions plus que réussies. Et ce n’est pas tout, puisque le livre a été pensé pour qu’ils puissent interagir et parfaire leur niveau de lecture.

Ils vont donc nourrir leur culture, participer bien volontiers à des exercices ludiques tels que des questionnaires, des jeux d’observation et des quizz.

« La famille Belle-Étoile » – Une aventure 100 % nature

Et ce sont 4 livres de niveau 2, à partir de 6 ans, que nous avons pu découvrir. Il s’agit des titres suivants : « A l’assaut des volcans d’Auvergne », « Invité surprise en Camargue », « Panique dans les Pyrénées », « A l’abordage de la Bretagne ».

Nous avons aimé chacune des histoires qui vont permettre aux enfants de découvrir plusieurs régions de France. D’ailleurs, au début de chaque livre, ils pourront observer une carte de France avec toutes les régions et leurs spécialités. Vient ensuite une histoire riche et rythmée. Les récits sont plus intéressants les uns que les autres. L’écriture est agréable, fluide. Idéals donc pour intéresser les enfants qui ne connaîtraient pas encore la région.

Ils vont s’entraîner à lire et auront plaisir à suivre les aventures de Léo et Bart, des frères et sœurs adorables, plein d’énergie et pressés de découvrir la richesse de la France.

Et parmi nos préférés, il y a « A l’assaut des volcans d’Auvergne », notre région adorée. Après une baignade dans un lac, place à l’aventure avec la découverte de volcans. Ils profitent de la beauté des paysages, posent des questions à leurs parents qui n’hésitent pas à enrichir leur culture. Durant une pause en pleine nature, Bart a cueilli de l’ambroisie, ce pollen très allergisant. Par contre, rien de grave, sa maman à ce qu’il faut dans le van pour le soigner. À la fin du livre, il y a une parenthèse culturelle avec « La minute Auvergnate » au sujet des volcans d’Auvergne. Ainsi, qu’un quiz qui va leur permettre d’en savoir encore plus sur la région.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Editions Hatier pour découvrir les autres aventures écrites et racontées par Mathilde Paris et Mélanie Roubineau. L’esthétisme des livres est superbe avec cette couverture en papier glacé. Il y a aussi ce joli marque-page à découper, ainsi que les personnages réalistes qui permettent de s’identifier instantanément.