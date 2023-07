Je lis pas à pas avec Téo et Nina – Premières BD

La série de livres « Je lis pas à pas avec Téo et Nina » propose aux enfants de découvrir la BD autour d’aventures amusantes. Pensée par niveau scolaire, nous avons pu lire deux nouveaux titres dédiés aux MS-GS, à savoir « Téo et Nina au parc » et « Téo et Nina dressent Choco ».

La collection « Je lis pas à pas » avec Téo et Nina

Les Editions Hatier Jeunesse proposent une collection de livres pédagogiques visant à entraîner les enfants à la lecture. La série « Je lis pas à pas » a donc été pensée par niveau, de façon à se mettre à leur portée. Il y a 4 niveaux au total : les « Premières BD » pour les plus jeunes en MS-GS de maternelle. Le niveau 1 sera parfait pour faire le relais entre la GS et le CP. Un niveau 2 a été pensé pour le milieu du CP. Pour la fin du CP, les Editions proposent un niveau 3. Enfin, le niveau 4 conviendra davantage aux enfants en classe de CP-CE1.

Apprendre à lire, étape par étape

Les livres « Je lis pas à pas avec Téo et Nina – Mes premières BD » démarrent avec la présentation des personnages présents dans la narration. Les jeunes lecteurs feront donc la connaissance de Téo, Nina, Maman Mona, Papa Rémi, le chien Choco et le chat Roméo. Un lexique est également proposé, il reprend des mots prononcés durant la lecture, en lettres majuscules, pour faciliter l’observation et leur apprentissage.

Vient alors l’histoire au format BD.

Les enfants vont donc faire la connaissance des personnages, observer la narration ainsi que les illustrations. Ils pourront même jouer à reconnaître les mots écrits dans les bulles, car certains sont en lettres majuscules. Les histoires quant à elles sont simples et faciles à retenir pour un apprentissage ludique. Enfin, à la fin de chaque BD, les enfants auront plusieurs activités à réaliser avec leurs parents, toujours sur le thème de l’apprentissage de la lecture.

Au programme, des exercices participatifs tels que des cache-cache, du repérage dans l’histoire, de la reconnaissance de mots et de personnages.

Les histoires que les enfants vont découvrir se rapprochent de leur quotidien, à commencer par « Téo et Nina au parc » qui s’amusent comme des petits fous. Ils décident de pique-niquer sur place avec leurs parents. Puis, ils se rendent à l’aire de jeux sous les yeux attendris de papa et maman. L’histoire « Téo et Nina dressent Choco » est sympa également. Ici, il est question d’apprendre à leur chien à se tenir correctement et surtout d’obéir. Ils vont donc jouer avec Choco, lui expliquer ce qu’il faut faire ou non, car il a fait quelques bêtises. Soit le dresser et profiter de moments heureux en famille !

Les livres « Je lis pas à pas avec Téo et Nina » sont racontés par Isabelle Chavigny et illustrés par Corinne Baret. Les auteures embarquent les enfants dans un univers attractif aux couleurs vives. Et par la même occasion, elles commencent à familiariser les enfants au format BD.