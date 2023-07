Le groupe Porcupine Tree en concert au Palais Nikaïa de Nice le 2 août

En novembre dernier, Porcupine Tree était au Zénith de Paris devant plus de six mille personnes. Le groupe de rock britannique est de retour en France cet été. Bonne nouvelle, après le Hellfest et le théâtre Antique de Vienne, leur tournée française fera étape le mercredi 2 août au Palais Nikaïa de Nice !

Fondé en 1987 par Steven Wilson, déjà musicien dans le groupe No Man is An Island, Porcupine Tree est dans un premier temps une simple expérimentation en solo. Le claviériste Richard Barbieri (qui a fait ses débuts avec le groupe Japan et a travaillé avec Steve Hogarth) et le batteur Gavin Harrison (King Crimson) rejoignent ensuite le groupe en tant que membres permanents.

Douze ans après la sortie de leur dernier album en 2009, Steven Wilson, la force créatrice du groupe, demeure toujours aussi inspiré à travers les années: en témoigne leur dernier album, sorti en juin 2022, CLOSURE/CONTINUATION, où se mêle rock progressif, ambient et psychédélique. Ce dernier opus s’est très bien classé dans le haut des charts européens, y compris en France. A Nice, ils feront donc leur grand retour sur scène pour un show qui promet d’être époustouflant !

Porcupine Tree au Palais Nikaïa de Nice (163 Boulevard du Mercantour) mercredi 2 août à 20h30. Tarifs de 54,40 euros à 89,40 euros.