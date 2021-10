Katsuo T1 : Le samouraï noir chez Jungle Éditions 

Partagez





Katsuo est un ado bien branché qui a du mal à comprendre les enseignements familiaux, encore bien ancrés dans la culture Japonaise médiévale. Mais, le jour où il découvre le secret de son grand-père, il se retrouve au beau milieu de l’Histoire de ses ancêtres, l’obligeant à comprendre son passé et son présent !!!

Premier tome de cette série jeunesse paru le 23 septembre 21 aux Éditions Jungle .

Le décor :

Japon, Ère D’Azuchi Momoyama (1582), An 9 … un lieu maudit …

Devant une forteresse, quatre hommes défient à un guerrier immense, vêtu d’une armure noire. Dans le ciel, des goules attaquent simultanément pour affaiblir l’équipe, protégeant ce samouraï noir. L’un des hommes, muni d’un sabre ensorcelé, fonce pour porter son coup fatal. Mais, l’immense guerrier contre l’attaque, et, avant de projeter l’homme à terre, il l’aveugle en tranchant net au niveau de ses yeux.

Se concentrant uniquement sur le bruit, l’homme rassemble tout son courage et ses enseignements. Il saute vers le guerrier, pris de court, qui s’effondre rapidement, son casque s’envolant dans les airs … Le combat fini, les quatre hommes décident de cacher l’armure maudite, pour que jamais personne ne la retrouve, et fasse revivre le Mal incarné.

Mais, dans l’ombre, quelqu’un récupère le casque du samouraï et s’échappe sans que les hommes ne s’en aperçoivent.

De nos jours, Japon, École de Kendo Toshimichi, Préfecture d’Ibaraki, Tokyo …

Katsuo est encore en retard au cours de kendo de son grand-père. Sa mère débarque dans sa chambre comme une furie, pour lui rappeler ses obligations. Mais Katsuo n’a que faire de ses remontrances. Il préfère de loin rester dans sa chambre et jouer avec ses potes aux jeux vidéos !!!

Il ne sait pas encore que son destin va le ramener au pays de ses ancêtres !!!

Le point sur la BD :

Une série qui s’annonce sous le signe du médiéval fantasy ! Stéphane Tamaillon et Franck Dumanche confronte notre société moderne et ces US, aux US et coutume du Japon ancien et de ses légendes. Un choc temporel pour que le protagoniste principal , et les lecteurs comprennent que nous sommes inexorablement liés à notre passé !!! Le récit de ce tome 1 de Katsuo aux Éditions Jungle, s’étoffe d’une multitude de références sur la culture Japonaise d’antan au fil de l’histoire, soupçonnée d’un brin d’humour cynique de la part du protagoniste principal et de ses acolytes. Le ton est tantôt amusant, tantôt dramatique tout au long de la lecture, souligné par l’ambiance donné par Raoul Paoli, aux illustrations et Joël Odone, aux couleurs. Des graphismes franco/japonais, avec des airs manga mixés à de l’animation, accentuant les expressions amusantes du perso principal !

La conclusion :

Un titre pour nous rappeler que les enseignements passés de sont pas dépassés mais nécessaire ! Et qui nous rattache inexorablement à notre histoire familiale ! Ce premier tome de Katsuo aux Éditions Jungle, se conclut par un « climb up » final qui promet une suite mouvementée ! Une aventure et un combat entre passé et présent, passionnante et ludique grâce aux références multiples sur le Japon et à son carnet graphique fabuleux en fin de lecture. Cadeau appréciable, une planche cartonnée signé par l’illustrateur !