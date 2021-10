Dico Animaux – Un dictionnaire Loulou & Cie

Dico Animaux est un ouvrage de Raphaël Fejtö, paru en août 2021, aux éditions l’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie. Un dictionnaire adapté aux jeunes lecteurs, qui présente les superpouvoirs d’animaux fascinants, effrayants, amusants et passionnants.

Tout le monde aime les animaux, car ils sont mignons, gentils et beaux. Mais les animaux possèdent aussi des talents dignes des superhéros ! Ainsi, le dictionnaire invite les enfants à découvrir les incroyables pouvoirs de certains animaux, à commencer par l’abeille. Un insecte phytophage qui fabrique délicieux miel, que la plupart des gens adore ! On apprend qu’il faut 7 000 heures pour les abeilles pour produire un pot de miel. C’est-à-dire un an de travail, jour et nuit, sans jamais s’arrêter ! Les abeilles parcourent également 75 000 kilomètres, soit pratiquement deux fois le tour de la Terre. Elles visitent trois millions de fleurs, pour extraire leur bon nectar, qui deviendra du miel.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent un animal et un descriptif, avec des choses incroyables que peuvent faire ces petites et grandes bêtes présentées. En effet, les insectes, comme les gros animaux sur Terre ou en mer, sont à retrouver dans ce dictionnaire malin, intéressant et amusant. L’abeille, l’anaconda, l’autruche, la baleine, le chameau… Comme un vrai dictionnaire, les animaux présentés sont à retrouver par ordre alphabétique. Carnivores, herbivores, phytophages, insectivores, omnivores, frugivores sont aussi des thermes présentés aux enfants, avant de définir les capacités et talents de chacun des animaux. Le texte est plaisant, avec une narration qui interpelle rapidement, en posant des questions, pour faire participer les petits curieux. Des formules amusantes sont également à retrouver, apportant un rythme plaisant à l’ouvrage intéressant. Une double page qui se déplie, à la fin de l’ouvrage, invite les enfants à faire travailler leur mémoire. Le dessin est simple et efficace, avec un trait rond et épais, un univers plutôt doux et coloré.

Dico Animaux est un documentaire intéressant et enrichissant, des éditions L’école des loisirs, qui propose aux enfants de découvrir les superpouvoirs, les talents de quelques insectes, reptiles, mammifères, oiseaux…