Le Radeau de la Méduse vous attend pour 60 minutes d’humour, d’art et d’histoire. Avec une approche à la fois ludique et profonde, cette pièce explore les secrets et les scandales entourant l’un des tableaux de Géricault les plus célèbres du XIXe siècle.

Une Conférencière Pas Comme les Autres

Sous les traits d’une conférencière hors du commun, Anne Cangelosi incarne avec brio le rôle de guide à travers les tumultes artistiques et politiques du début du XIXe siècle. Sa passion pour le théâtre et son engagement à transmettre l’émotion font de cette performance une expérience inoubliable.

Un Voyage dans le Temps et l’Espace

Revivez les bouleversements artistiques et politiques de l’époque, alors que Géricault défie les conventions et critique ouvertement la Restauration et le roi Louis XVIII à travers son œuvre provocatrice. Avec humour et subtilité, la pièce nous plonge au cœur des débats artistiques et sociaux de cette période charnière de l’histoire.

L’Équipe Talentueuse Derrière le Rideau

Anne Cangelosi, passionnée de théâtre depuis son adolescence, donne vie à ce personnage haut en couleur avec une énergie contagieuse. Son partenariat avec Alexandre Delimoges, auteur et metteur en scène de renom, garantit une performance captivante et riche en émotions.

Un Éclairage sur un Tableau Révolutionnaire

À travers ce monologue théâtral, Alexandre Delimoges nous offre une plongée fascinante dans l’histoire du tableau de Géricault, tout en nous invitant à réfléchir sur les changements sociaux radicaux de l’époque, y compris l’abolition de l’esclavage.

Le saviez-vous ?

Alexandre Delimoges a reçu le Prix du Meilleur Auteur au Festival d’Avignon 2018.

Anne Cangelosi a reçu plusieurs Prix dont celui du “Coup de Coeur” de l’Académie Française.

Réservez Dès Maintenant

Réprésentations tous les mardis à 19h jusqu’au 4 juin 2024

Comédie Bastille – 5 rue Nicolas Appert, 75011 Paris

téléphone : 01 48 07 52 07

Durée : 60 minutes

Tarifs : à partir de 12 euros

