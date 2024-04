Quand la nuit tombe – Lisou

Lisou est le premier tome du diptyque quand la nuit tombe, de Marion Achard et Toni Galmès, paru aux éditions Delcourt, fin février 2024. Une bande dessinée bouleversante qui vient raconter l’histoire vraie de Lisou, victime de la Seconde Guerre Mondiale et de la barbarie Nazie.

A Paris, en janvier 2022, Lisou, âgée de 89 ans, raconte son histoire à une jeune femme, qui tient un cahier et un crayon. La vieille femme demande qui peut imaginer l’inimaginable… Alors qu’elle sert un café, elle sort aussi une boîte, dans laquelle elle a conservé quelques papiers et photos. Lisou explique alors qu’en 1939, à la déclaration de la guerre, elle avait 6 ans. Elle vivait avec ses parents, ses deux sœurs et son frère en Lorraine. Son père dirigeait une usine familiale de textile. Sa famille juive était non pratiquante, athée et laïque. Les Allemands envahissent la France en juin 1940. Comme des milliers de personnes, sa famille fuit vers le sud et trouve d’abord refuge dans l’Indre. En octobre 1940, la politique du maréchal Pétain, qui est copiée sur le régime hitlérien, se met en place. Juif, son père n’a plus le droit d’exercer sa profession…

La vieille femme raconte son histoire, son passé douloureux, mais qu’elle se doit de raconter, par nécessité et pour combattre l’oubli. Ainsi, le témoignage poignant, emporte bientôt les lecteurs, dans cette enfance difficile, entre incompréhension et injustice, pour une jeune fille espiègle. La guerre les rattrape les sépare, au cours de leurs différents déménagements, caches… Les Allemandes se rapprochent, alors il va falloir mentir, vivre au sein de d’autres familles, faire confiance, se taire… La bande dessinée est bouleversante et poignante. Elle présente l’enfance difficile de cette jeune fille, comme perdue en pleine guerre, avec des faits qu’elle ne comprend pas, qu’elle ne réalise, pas, la peur, le mensonge, la disparition de sa sœur. Le récit reste bien découpé et assez dense, mais se lit très facilement. Le trait rond vient ajouter de la douceur, à cet album qui présente une histoire éprouvante.

Lisou est le premier tome du diptyque Quand la nuit tombe, des éditions Delcourt. Un album bouleversant qui vient raconter l’histoire vraie d’une grande-tante de l’autrice. L’approche se fait douce, malgré toutes les horreurs de la guerre, le combat, la peur, l’errance, la culpabilité, le sacrifice, la famille…

