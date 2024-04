Ed. Glénat jeunesse – Des livres avec des pages qui se déploient !

Où es-tu petite coccinelle ? et Où es-tu petit lapin ? sont deux titres de la collection tout-carton animé, des éditions Glénat jeunesse. Deux livres animés, parus en mars 2024, qui propose de suivre les chemins de ces deux adorables animaux, en tirant sur des pages qui vont s’agrandir !

Pour retrouver la petite coccinelle, les enfants sont invités à suivre le chemin. Mais à un moment, il faut tourner à droite, ou à gauche… Pour le savoir, les bambins vont déployer les pages, pour découvrir le chemin à suivre et explorer le jardin. A droite, un escargot glisse tranquillement, c’est à gauche qu’il faudra continuer, pour retrouver la petite coccinelle !

Une question interpelle les enfants, qui doivent retrouver le petit lapin. Pour savoir où est passé le petit animal, il faut suivre un chemin. Là aussi, le chemin se sépare en deux voies. Aussi, il faut déployer les pages, pour découvrir le paysage et savoir où le sentier mène… Un écureuil, un renard, un oiseau et un hérisson sont à rencontrer sur ce chemin.

Les livres sont originaux, s’ouvrant comme un calendrier mural. Les pages se déploient, pour offrir de grandes scènes et un chemin à suivre, pour les jeunes lecteurs. Comme des tirettes de chaque côté des pages, le chemin se dévoile, et des animaux se présentent, accompagnant les enfants. Le concept est original et divertissant, parfait pour les bambins qui deviennent aussi acteur de cette histoire. Ingénieux, les livres restent solides et faciles à manipuler. Le texte se trouve tout aussi adapté, avec de la logique dans le chemin à suivre et présentant des animaux, pour enrichir son vocabulaire. Le dessin reste tendre, avec un trait rond et un univers coloré.

Où es-tu petite coccinelle ? et Où es-tu petit lapin ? sont deux livres originaux, des éditions Glénat jeunesse. Des livres carrés et solides, dont les pages se soulèvent et se déploient, pour laisser apparaître un chemin à suivre, pour retrouver une coccinelle ou un petit lapin.

Lien Amazon