Tout sur les zézettes et les zizis ! – Les parties intimes, on en parle ?

Les parents ont parfois du mal à aborder le sujet de l’intimité avec leurs enfants. Anna Roy – sage-femme renommée – a eu envie de leur venir en aide avec le livre « Tout sur les zézettes et les zizis ! ». En s’accompagnant de la talentueuse Mademoiselle Caroline, elles répondent aux questions que se posent les enfants grâce à des illustrations humoristiques qui mettent directement à l’aise, on adore !

Parler d’intimité avec légèreté : c’est possible !

Anna Roy a compris qu’il était intéressant de prendre un peu de recul pour parler d’intimité avec les enfants. Et pour autant, être le plus précis possible pour qu’ils aient les réponses aux questions qu’ils se posent. En s’accompagnant de Mademoiselle Caroline, cela fonctionne parfaitement. L’illustratrice est talentueuse, drôle et percutante. Nous avons eu un coup de cœur pour son style qui donnera l’impression aux enfants d’aborder un sujet comme un autre alors qu’il est plus qu’essentiel.

Des illustrations amusantes en écho à une narration riche en détails

Mademoiselle Caroline réussit notamment à reproduire le corps humain de façon artistique pour se mettre à la portée des enfants. Elle n’hésite pas à rentrer dans le détail, notamment lorsqu’elle illustre les parties intimes des femmes et des hommes au fil des âges. Ou encore lorsqu’elle détaille l’intérieur du vagin et du pénis en expliquant à quoi sert tel ou tel organe. Cela fait écho aux nombreuses informations et conseils partagés par Anna Roy, qui sont essentiels au bon développement des enfants. Et elle le fait avec ce naturel qui la définit si bien, et qui fait que l’on aime autant son travail d’autrice.

Sans oublier ces quelques notes d’humour qui vont amuser les enfants curieux d’en savoir plus sur ce corps qu’ils découvrent au fur et à mesure qu’ils grandissent, sans trop comprendre comment il fonctionne.

Que vont-ils apprendre précisément ?

Les enfants auront enfin les réponses aux questions qu’ils se posent, à savoir : comment fait-on les bébés ? D’où sort l’urine ? Qu’est-ce que je vois dans le miroir du sexe féminin ? D’où sortent les selles ? Ça va changer quoi la puberté ?… Enfin, nous avons apprécié que les deux femmes consacrent un chapitre entier au corps, ce corps qui leur appartient et que personne n’a le droit de toucher. Un thème trop tabou, et pourtant plus qu’essentiel. Bravo à elles !

« Tout sur les zézettes et les zizis ! » est un livre essentiel à mettre entre les mains des enfants dès l’âge de 5/6 ans. Il va venir en aide aux parents qui ne trouvent pas forcément les mots pour aborder des sujets qu’ils estiment être sensibles alors qu’ils sont on ne peut plus naturels.

N’hésitez pas à découvrir les autres ouvrages de la sage-femme et autrice Anna Roy. Ils abordent d’autres sujets essentiels au développement de l’enfant, elle parle également de parentalité, de maternité, de post-partum, etc.

