Ourson et Pinson – L’aventure et autres histoires

Ourson et Pinson revient dans un troisième tome intitulé L’aventure et autres histoires, paru aux éditions L’école des loisirs, en août 2024. Un roman jeunesse, de Jarvis, qui présente quatre nouvelles histoires touchantes, autour de deux amis attachants.

Aujourd’hui c’est mardi, et le mardi Ourson et Pinson observent les nuages. Mais ce mardi, Pinson est un peu malade. Ourson arrive chez son amie, il est venu s’occuper d’elle. Il ouvre son sac, car il a apporté de quoi grignoter. Ourson demande à Pinson si elle veut des chips. Pinson répond non. Il propose des bonbons à mâchouiller, car il adore les bonbons à mâchouiller, mais son amie répond non. Il suggère de la soupe, du flan, des haricots, un soufflé au fromage, mais Pinson ne veut rien. Elle lui demande poliment d’arrêter de parler de nourriture. Ourson a une nouvelle idée ! Il sort de son sac un livre. Il suggère de lui lire une histoire, car il a découvert un livre passionnant, l’Encyclopédie des cuillères.

Le recueil présente quatre nouvelles histoires où retrouver les deux héros. Ourson et Pinson restent toujours aussi attendrissants, présentant une belle amitié. Ainsi, à travers différents récits et tranches de vie, les jeunes lecteurs découvrent Pinson malade et Ourson prenant soin d’elle. L’un et l’autre à l’écoute, pour leur bien-être. L’entraide, la jalousie, le partage, le réconfort, sont au cœur de ces petites histoires simples et pourtant douces et sensibles. Les deux amis s’amusent, entre bienveillance et entraide, se connaissant par cœur ! Des illustrations simples et expressives viennent compléter l’ouvrage, permettant aux enfants de mieux se projeter.

L’aventure et autres histoires est le troisième tome de la série jeunesse Ourson et Pinson, des éditions L’école des loisirs. Un album jeunesse touchant et tendre, qui présente une belle amitié entre deux attachants personnages, entre solidarité, écoute, patience, jeux, partage…