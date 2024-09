6e édition du Festival Cinéroman de Nice du 30 septembre au 5 octobre

Créé en 2019 par Nathalie et Daniel Benoin, le festival Cinéroman de Nice fait désormais partie des événements culturels les plus attendus de la Côte d’Azur. Pour sa sixième édition qui aura lieu du 30 septembre au 5 octobre, le festival va accueillir au Pathé Gare du Sud mais aussi au Théâtre de l’Artistique plus de quarante projections et de nombreuses rencontres et débats.

Un jury prestigieux

Le jury de cette 6e édition sera présidé par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière à qui l’on doit les adaptations des « Trois Mousquetaires » et plus récemment du « Comte de Monte-Cristo ». Les deux réalisateurs seront entourés de Danièle Thompson,Philippine Leroy-Beaulieu, Laetitia Dosch, Aurélie Saada, Enki Bilal, François Berléand, Jérémie Rénier.

Dix films en compétition

Cette année, dix films ont été retenus pour la compétition. Ils seront projetés au Pathé Gare du Sud, la plupart du temps en présence du réalisateur ou de la réalisatrice et de membres de l’équipe artistique.

Le public et le jury pourront ainsi voir ou revoir « La zone d’intérêt » de Jonathan Glazer, « Le royaume de Kensuke » de Neil Boyle et Kirk Hendry, « Quelques jours pas plus » de Julie Navarro, « Juliette au printemps » de Blandine Lenoir, « Maria » de Jessica Palud, « L’enfant qui mesurait le monde » de Takis Candilis, « Le roman de Jim » des frères Larrieu, « Emilia Pérez » de Jacques audiard, « Le fil » de Daniel Auteuil, « Emmanuelle » de Audrey Diwan.

Des films avant-première en présence de nombreux invités

Ce qui fait la force de Cinéroman, c’est qu’il propose de nombreuses avant-première en présence des réalisateurs et d’une grande partie du casting. Cette année, le public va être servi ! On ne sera pas étonné qu’il y ait foule de part et d’autre du tapis rouge dès lundi soir. Cette sixième édition s’annonce particulièrement belle.

Pour l’ouverture, pas moins de trois films en avant-première seront proposés : « Leurs enfants après eux » de Ludovic et Zoran Boukherma d’après le roman de Nicolas Mathieu, en présence notamment de Paul Kircher et Ludivine Sagnier, « Saint-Ex » de Pablo Aguero avec Louis Garrel et « Le système Victoria » de Sylvain Desclous, d’après le roman d’Eric Reinhardt.

Mardi 1er octobre, sont attendus Alexandra et Audrey Lamy. La première incarnera l’institutrice Louise Violet dans le film de Eric Besnard tandis que sa sœur sera la mère d’un enfant autiste dans le très touchant « En tongs au pied de l’Hymalaia » de John Wax.

Mercredi, Aure Atika et José Garcia viendront présenter « le panache » de Jennifer Devoldère. Sandrine Kiberlain sera là pour présenter « Sarah Bernhardt, la divine » de Guillaume Nicloux. Frédéric et Valentin Pottier, les réalisateurs de « Prodigieuses » seront entourés de Camille Razat, Mélanie Robert et Franck Dubosc.

Jeudi, Franck Dubosc sera de retour au Pathé Gare du sud en tant que réalisateur pour assister à la projection de son dernier film « Un ours dans le film ». Samuel Le Bihan viendra présenter « Seul », un téléfilm diffusé prochainement sur France 2. La soirée se terminera avec le film de Mathias Mlekuz, « A bicyclette ! ».

Vendredi, Michel Hazanavicius sera là pour parler de son très beau dernier film « La plus précieise des marchandises ». Céline Sallette, Charlotte Le Bon et judith Chemla viendront à la rencontre du public pour le film « Niki ». Quant à Pio Marmai, Eye Haïdara et José Garcia, ils nous feront rire dans le dernier film de Lucas Bernard, « A toute allure ».

Samedi, après les projections de « Hiver à Sokcho » de Koya Kamura et « Le quatrième mur » de David Oelhoffen en présence de Laurent Lafitte, le jury dévoilera son palmarès et le public pourra découvrir le très attendu « Monsieur Aznavour » de Medhi Idir et Grand Corps Malade en présence de Tahar Rahim et d’une grande partie du casting.

Pour plus de renseignements sur le programme de la sixième édition de Cinéroman : www.festival-cineroman.com