Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge – Chasseur d’esclaves

Chasseur d’esclaves est le quatrième tome de la série Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge, des éditions Dargaud, paru en septembre 2024. Une bande dessinée de Jean-Charles Kraehn et Stefano Carloni, qui ont pris la suite pour ce héros historique qui s’est modernisé tout en offrant de la grande aventure !

Odilon déteste les gardes de nuit, qui lui semblent interminables. Alors, pour tenter de faire passer le temps plus vite, l’homme taquine le cruchon. Odilon n’est pas superstitieux, il ne croit pas aux revenants, aux esprits et autres fariboles pour simplets. Aussi, lorsqu’il aperçoit trois fantômes derrière la barrière, il se dit qu’il a trop forcé sur le tafia. Il arme son fusil pour leur envoyer du plomb dans les fesses ! Mais Odilon reçoit une fléchette et tombe à terre. A son réveil, il découvre trois hommes attachés à des arbres, trois voleurs. Un mois plus tard, au palais gouvernemental de Cap-Français, Charles Brunier reçoit Barbe-Rouge. Il y a eu plusieurs attaques contre des fermes et des plantations, et cela doit cesser ! Le corsaire propose que les Jacques se défendent. Mais certains croient à des fantômes, car un garde aurait manqué son coup.

Barbe-Rouge et son fils sont chargés d’une nouvelle mission, par le gouverneur. Ils doivent arrêter des voleurs insaisissables… Une mission qui semble assez simple, mais qui va s’avérer bien plus complexe. En effet, la bande dessinée offre un nouveau diptyque à découvrir, ainsi qu’un récit dense et intéressant. Chantage et esclavagisme sont au cœur de cet album, dans lequel le héros reste fougueux et rusé. Bien qu’il soit maintenant corsaire, Barbe-Rouge conserve son entrain pour une nouvelle aventure. Le récit suit plusieurs personnages, permettant ainsi de les travailler et d’étoffer leurs histoires. Ces différents protagonistes voient aussi différemment l’aventure qui s’annonce, invitant à la réflexion et apportant un brin de modernité à la série. Le dessin reste travaillé et somptueux, avec un trait dynamique, des détails et une atmosphère particulière.

Un album captivant et bien mené, suggérant une nouvelle mission plus complexe que prévue, pour le corsaire et ses compagnons.