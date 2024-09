Aléa Drumman – Afin que meure la bête 2/2

Afin que meure la bête est le second et dernier tome du diptyque Aléa Drumman, des éditions Glénat, paru en septembre 2024. Une bande dessinée de Dobbs, Looky et Siamh, qui présente un récit de piraterie teinté de fantastique noir, et porté par une héroïne déterminée.

1717, sur l’île de Roanoke, au sud-est de la Virginie, des coups de feu résonnent. Barbe Noire et ses hommes sont poursuivis par des sauvages. Des cannibales foncent sur eux et dévorent quelques pirates. Le capitaine se réjouit, car il pense que ce qu’ils protègent doit sacrément en valoir la peine… Une autre vague de cannibales fonce sur les pirates. Barbe Noire ordonne à ses hommes de tenir l’entrée de la grotte. Les hommes se battent férocement contre cette diablerie. A l’intérieur, le capitaine court sur des ossements. Avec une poignée d’hommes, il découvre un puit de lumière et une sorcière au milieu qui vient les maudire. Elle tape sur un tambour contre les profanateurs… Barbe Noire constate que la femme parle leur langue et compte bien lui poser quelques questions. Il tire une balle dans l’épaule de la femme, pour pouvoir commencer son interrogatoire.

Le récit de piraterie qui mêle le fantastique offre un récit palpitant et inquiétant. Aléa, désormais prisonnière, il semble difficile que l’héroïne puisse s’en sortir. Et pourtant, dans l’ombre, des forces surnaturelles sont à l’œuvre, pour effrayer les pirates. La jeune héroïne, aidée de quelques personnages, va pouvoir continuer sa quête… La bande dessinée est bien découpée, offrant à suivre différents personnages, dans cet univers exaltant. Elle propose une grande aventure, entre héritage, folie, pouvoir et malédiction. L’héroïne reste déterminée et courageuse, n’ayant aucune peur face au secret qui entoure son lourd héritage. L’action et les rebondissements ne manquent pas, tout comme l’effroi, suggérant ainsi un récit captivant. Le dessin reste beau et dynamique, avec un trait travaillé et détaillé, permettant de livrer quelques belles planches.

Afin que meure la bête est le second et dernier tome de la série de piraterie fantastique Aléa Drumman, des éditions Glénat. La fin d’une aventure pleine de dangers, pour la fille d’une légende des mers, mais aussi héritière d’une malédiction.