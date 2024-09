Prince Formidable – L’attaque des Trowls !

Prince Formidable est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, qui débute aussi une nouvelle collection intitulée Pocus, aux éditions Sarbacane. Un roman jeunesse de Katherine et Florian Ferrier, qui présente un premier tome, L’attaque des Trowls !, paru en septembre 2024.

Le soleil se lève sur le royaume de Skyr. Une petite main énergique frappe à la porte de sa chambre. Mimolette, la nounou de Formidable, entre avec le petit déjeuner sur un plateau. Elle demande à son Altesse de se lever, car l’heure tourne ! Le jeune garçon répond oui, sans enthousiasme. Formidable a huit ans et demi, et aujourd’hui, il est sûr de vivre enfin une grande aventure ! Mimolette claironne qu’avant l’aventure, il faut apprendre ses leçons. Goudada, sa ponette, est allongée au bout du lit, avec un livre entre les sabots. Goudada est coquette et douillette, elle n’aime pas dormir dans le foin de l’écurie. Alors qu’il baille et s’étire, Chat-Ours râle…

Le récit est découpé en plusieurs courts chapitres, parfaits pour les jeunes lecteurs. C’est une aventure rocambolesque qui est à découvrir, jouant avec le suspense et le fromage ! Il y a aussi des jeux de mots, notamment avec les fromages et des expressions revisitées, qui offrent un brin d’humour. L’univers est amusant, gourmand, avec des personnages atypiques, quelque peu décalés, qui font du bien ! En effet, la reine est plutôt bagarreuse, alors que le roi préfère ranger sa collection de timbres, entre autres. Le jeune héros semble courageux, rusé, accompagné d’un chat qui se transforme et d’une ponette amusante. La magie trouve donc sa place, également, dans ce récit totalement loufoque et plaisant. Quelques illustrations colorées accompagnent parfaitement l’aventure.

