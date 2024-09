Le phare – Éditions Jungle Ramdam

Partagez





Comme un phare au milieu d’une mer de tumultes émotionnels, un jeune trentenaire va devoir trouver son droit chemin. Car, au-delà de sa vie de couple bien rangée, Loup s’évade quelquefois dans des fantasmes d’amour homosexuels. C’est au moment de faire le grand pas avec sa compagne, et de prévoir de vivre ensemble, que le monde du jeune homme vacille dans l’incertitude la plus totale sur ses propres envies.



Le phare, un one shot sincère, à fleur de peau.

À retrouver aux Éditions Jungle collection Ram Dam depuis le 26 septembre 24. (+16)

Le décor :

Un phare au bout d’une jetée…

Derrière un rocher, un garçon assiste à un spectacle plaisant. Devant lui, un corps d’éphèbe, nu et ruisselant d’eau salée. L’homme se retourne et remarque qu’il est observé. Loup se cache, les joues encore embuées d’une nuée rose qui le trahit.

Un couple dans la rue…

Léa est très excitée à l’idée de visiter l’appartement demain. C’est le grand saut dans sa vie de couple avec Loup. Elle est si heureuse, depuis 9 ans de relation, qu’elle ne parle que de ça ! D’ailleurs, ils sont invités aujourd’hui chez leurs amis qui ont également sauté le pas. Sur le chemin, Loup semble un brin ailleurs. Et très vite dans l’appartement de leurs amis, où tout est tellement normal et rangé comme il faut, il ressent un mal-être. Les photos de couple, cette façon qu’à Léa de flatter la décoration de l’appartement. Les futurs voyages déjà prévus…

Il est interrompu par la vibration de son téléphone dans sa poche. Sur l’écran, un phare et une invitation secrète…

Et tandis que la discussion continue bon train, Loup reste silencieux et en retrait au milieu de ce brouhaha de couples : ça parle emprunt, crédit, travaux dans l’appartement… Loup étouffe, son téléphone continue de vibrer, il se sent mal, ce que tout le monde remarque. Léa et lui décident de partir, pendant que Loup prétexte un surmenage au travail.

Il parvient à s’échapper pour rejoindre son rendez-vous secret…

Le point sur la BD :

On retrouve Valentin Maréchal, (Ce garçon), seul aux commandes de ce one shot, Le phare, parcours d’une révélation, presque autobiographique. Il s’inspire de son ressenti et de son histoire personnelle pour se libérer de son moi profond. De son attirance pour les mêmes corps que lui, de sa nature afin d’affirmer son homosexualité. Un parcours psychologique et émotionnel difficile, dans la jungle de l’hétérosexualité. De l’acceptation qu’il représente comme un vertige. Sans cesse sur le fil, entre deux eaux. Un peu comme s’il ne faisait pas vraiment partie de ce monde que l’on connaît tous et qu’il se sentait « à part » à cause des carcans sociaux usuels. On a ce phare, point d’origine et principal du récit, une lumière de son adolescence lui permettant de s’affirmer et d’avancer vers sa vraie nature.

Le lecteur reconnaît sa patte graphique, que l’on a découverte avec le titre « Ce garçon », également, aux Éditions Jungle. Couleurs douces, visages triangulaires, regards forts et soulignés. Les corps se dévoilent largement, tantôt, en toute humilité, quelquefois un peu plus crûment, pour exprimer les agressions, tout au long de ce récit adulte.

La conclusion :

Un récit entre subtilité, onirisme, que nous livre Valentin Maréchal ! Le phare aux Éditions Jungle, pourrait être un journal intime, tant il explose de sincérité et de vérité sur la situation des hommes ou des femmes à la recherche de leur sexualité profonde. Son parcours correspond probablement à beaucoup d’autres, explorant une « bisexualité » sociale presque obligatoire pour survivre avant de s’affirmer totalement en tant qu’homosexuel. Une trajectoire sexuelle qui aidera sans doute pas mal de lecteurs/lectrices à se libérer comme l’auteur !