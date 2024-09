Les racontages de M’sieu Perrault – Faits d’hiver

Faits d’hiver est le deuxième tome de la série jeunesse Les racontages de M’sieu Perrault, des éditions Dargaud, paru en septembre 2024. Une bande dessinée de Pog et Stéphanie Léon, dans laquelle on retrouve les élèves de l’école Belle épine et leur enseignant.

Ce matin-là, les Cinq royaumes se réveillent sous un ciel de coton et un épais manteau blanc. Le père de Narcolette vient réveiller sa fille, pour se préparer à aller à l’école. Il lui fait la remarque d’observer par la fenêtre, car il y a une surprise. La jeune fille se lève et regarde, avec un grand sourire. Dehors, la neige tombe et recouvre le sol, les maisons … La nature faisait don à la terre d’un nouveau paysage, pour cette nouvelle saison. Dehors, avec son sac sur le dos, Narcolette était bien contente que tout cela ne soit qu’éphémère… Dans la ville, les boutiques s’étaient parées de ses beaux atours afin de séduire les chalands. Tartarin retrouvait un camarade pour aller à l’école, tandis qu’Hansel et Bretzelle se réjouissaient de voir autant de gourmandises ! Cette période d’avant-fête dégageait une certaine magie.

L’album propose de suivre un hiver, à l’école Belle épine en suivant quelques élèves et la narration de l’enseignant. De nouvelles petites histoires sont à retrouver. Elles suggèrent de suivre le quotidien de chacun, en cette période hivernale, entre le froid saisissant, la fête de Noël approchant, espoir, désillusion, amitié, vacances, concours… La bande dessinée garde sa poésie, avec ces élèves singuliers, et leur quotidien pas toujours facile. Le professeur lui-même semble cacher une certaine peine, une douleur profonde, alors que l’heure serait plutôt à la fête. L’album permet de connaître un peu plus ces personnages atypiques et attachants, ne dévoilant, cependant, pas tout non plus ! Un aspect plus sombre de la vie apparait par moments, permettant d’aborder certaines réalités. Donc vivement la suite et la prochaine saison, pour retrouver ces enfants attachants et tendres, courageux, qui inspirent leur instituteur, M’sieu Perrault. Le dessin reste doux, plaisant et beau.

