Nice : deuxième édition du festival de magie du 22 au 27 avril

Après le succès de la première édition, le festival de magie est de retour à Nice du 22 au 27 avril. Comme le dit Muriel Mayette-Holtz, directrice du TNN, “alliant dextérité, secret, suspens et imagination, les magiciens sont des pianistes autant que des auteurs de fiction, pratiquant une discipline des plus exigeantes du spectacle vivant”. La Cuisine et la salle des Franciscains vont accueillir des artistes de renom pour le plus grand bonheur du public.

Le programme

Doublon • Salle des Franciscains • 55 min

22 avril 20h • 23 avril 15h & 20h

On attribue beaucoup de pouvoirs “magiques” aux jumeaux. À ces mythes que tout le monde raconte, pourquoi ne pas les donner à voir en vrai ? Marc Rigaud poursuit cette quête d’identité double et trouble mais définitivement magique. tarif unique 10€

Le Syndrome de Cassandre • Salle de La Cuisine • 1h10

23 avril 20h • 24 avril 20h

Yann Frisch présente une fable grinçante, un spectacle radical et déjà devenu culte. À la croisée des chemins entre l’illusionnisme, le théâtre d’objet, la marionnette et le clown, ce spectacle est une référence dans la magie nouvelle. tarif unique 10€

Goupil & Kosmao • Salle des Franciscains • 30 min

26 avril 20h • 27 avril 10h & 15h

Dans ce duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Le grand magicien Étienne Saglio à qui l’on doit le très beau spectacle “Le bruit des loups”, va avoir bien du fil à retordre avec Goupil, son assistant aussi poilu que poilant. tarif unique 10€

Grand gala de clôture • Salle de La Cuisine • 1h30

27 avril 19h

Dans la plus pure tradition de la magie, une soirée unique pour petits et grands réunissant des magiciens de renommée internationale. Leur plus grand tour ? Réussir inévitablement à faire dire : “Mais comment font-ils ?” tarif unique 10€

Comme l’année dernière, de nombreuses animations seront organisées autour du festival

Les Cabines à tours automatiques

à partir du 22 avril • Salle des Franciscains • gratuit

Installations magiques, numériques et interactives. Le public est invité à entrer dans l’une des cabines pour laisser la magie opérer. Mardi 23, Samedi 27 de 11h à 13h et mercredi 24, jeudi 25 de 1Oh à 13h et de 14h à 18h

Madame Irma, la réponse du tarot

22 & 26 avril 19h • Café-Théâtre du TNN • gratuit

Cartomancienne et guide intuitive des Pyrénées-Atlantiques, Madame Irma tire les cartes du tarot et répond à vos questions, aidée de ses talents de divination. Un numéro d’actrice mené par Ève Pereur, comédienne de la troupe du TNN, où l’illusion frôle la réalité.

Atelier de magie [complet]

27 avril 17h • Salle de La Cuisine • gratuit sur réservation

Petits et grands, à vous de venir apprendre et essayer de maîtriser les plus grands tours.

Atelier de maquillage

27 avril 10h-15h • Salle des Franciscains • libre accès

Koko Van Kampen alias Koko Pikasso proposera ses plus beaux maquillages !

Le Procès de Lord Voldemort

27 avril 11h • Terrasse de l’Aigle d’or • 30 min • gratuit

Il est doté de pouvoirs considérables et ses crimes le sont tout autant. Mais peut-être a-t-il une bonne excuse…Au public de juger !