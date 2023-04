Le charnier de la république est le dernier ouvrage de Joachim Bouflet paru chez Salvator, le 23 mars 2023.

La Révolution française est une époque historique passionnante, qui n’est pas perçue de la même manière selon les historiens et selon les opinions politiques. Dans la France qui met en exergue les principes de la “république”, beaucoup ne connaissent pas les fondements violents de celle-ci ou tentent de les minimiser. Dans cet ouvrage, Joachim Bouflet nous raconte l’épisode de la Grande Terreur à Paris (juin-juillet 1794)

“Le vaisseau de la République ne peut arriver au port que sur une mer rouge de sang”

LE LIVRE

La Grande Terreur a été marqué par l’exécution à Paris, place du Trône Renversé de plus de 1300 personnes en six semaines. Fouquier-Tinville, accusateur public du Tribunal révolutionnaire est l’un des personnages les plus importants de cet épisode. Il reste de lui son côté inquisitorial, arbitraire, sans nuances et sans respect pour les droits de l’accusé.

Des falsifications de documents, des condamnations sans preuves, la pratique de l’amalgame enverront ces gens à la mort. Les accusateurs n’hésitent pas à inventer de fausses conspirations. Les femmes enceintes, les malades et infirmes ne sont pas épargnés.

Ces exécutions en masse ont nécessité le creusement de fosses communes pour recevoir les corps des victimes, véritables charniers institutionnalisés dont les pouvoirs publics ont tenté en vain d’effacer la mémoire, avant qu’ils deviennent un cimetière privé : le cimetière de Picpus. Nombreux sont ceux qui ont été mis à mort pour leur fidélité à la religion, comme les bienheureuses carmélites de Compiègne, mais aussi dix-huit autres serviteurs de Dieu ainsi qu’une multitude de martyrs, dont le poète André Chénier.

AVIS

Le charnier de la république de Joachim Bouflet apparaît comme un livre de témoignages de cette époque trouble de notre histoire. Nous devenons témoins de tous ces procès et ne pouvons qu’être bouleversé par ces morts inutiles. Toutes ces condamnations sous de faux prétextes, des mensonges et divers arrangements ont fait de ces accusateurs, des “monstres”. On peut également ressentir la soif de pouvoir de ces personnes qui pouvaient amener à la mort, qui bon leur semblait. Trop de pouvoirs chez les accusateurs et quasiment aucuns contre-pouvoirs pour aider les condamnés.

A la lecture de cet ouvrage historique, on ne peut rester insensible au destin de ces milliers de personnes guillotinées. Le charnier de la république est un livre qui permet de mieux cerner cette période historique.