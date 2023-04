Fais de beaux rêves – Ed. Kaléidoscope

Fais de beau rêve est un album jeunesse amusant, d’Olivier Dutto, paru aux éditions Kaléidoscope, en mars 2023. Un livre plein de magie, de surprises, d’imagination, de joie et de rêveries, pour inviter les jeunes lecteurs à trouver le sommeil, avec le sourire.

Dans la pénombre, derrière une porte, quelqu’un s’adresse aux enfants. Il salue et pose plein de questions. Mais surtout, il demande à allumer la lumière, pour pouvoir mieux se voir ! Ainsi, à la page suivante, un lapin passe la porte, dans une pièce éclairée. Le petit lapin se présente et dit qu’il s’appelle Monsieur Drime. Il continue par expliquer qu’il vient rendre visite aux enfants, tous les soirs, avant qu’ils ne s’endorment. Il est là, pour que tout le monde puisse faire de beaux rêves ! Dans son petit sac, il a tout ce qu’il faut pour les fabriquer. Puis, il propose de montrer tout cela, mais cela doit rester secret…

Le personnage est amusant et rapidement attachant. Monsieur Drime est comme un magicien, avec son petit sac qui regorge de surprise. A l’intérieur, il y a tout pour fabriquer des beaux rêves, pour tout le monde ! Ainsi, les jeunes lecteurs suivent les explications du petit lapin, tout en s’amusant à découvrir de drôle de chose et un univers merveilleux. Le texte est interactif et captivant, avec ce personnage qui s’adresse directement aux enfants. Pour pouvoir s’endormir avec le sourire, Monsieur Drime apporte tout ce qu’il faut et dévoile ses secrets, pour faire rêver et développer l’imaginaire des enfants. Le dessin est superbe, très coloré et doux. En effet, le trait est rond, le personnage attendrissant et l’univers joliment teinté.

Fais de beaux rêves est un bel album amusant des éditions Kaléidoscope, qui propose de découvrir l’univers coloré de Monsieur Drime, qui s’occupe des beaux rêves. Un livre fabuleux, joyeux, plein de surprises, de magie et d’imaginaire, qui invite les enfants à dormir avec le sourire.

