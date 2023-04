Omula et Rema, un diptyque futuriste, où deux histoires connexes se mettent à créer des axones l’une vers l’autre pour changer à jamais l’Histoire !!!!

Excellente première ligne droite pour ce premier tome, mêlant péplum et science-fiction !

À paraître le 19 avril 23 aux Éditions Rue de Sèvres. (+14)

Le décor :

« Pour l ‘éducation des générations à venir, il est important que je raconte l’extraordinaire histoire de la Reine Omula et de sa sœur Rema … »

Dans le futur. Un amphithéâtre.

Chacun écoute avec attention les questions de la professeure sur la « grande évacuation d’origine ». Tous, sauf une : la jeune Omula, enfant HPI, qui n’a que faire de ces leçons qu’elle connaît déjà sur le pouce. Même Ari, son ami le plus proche, commence à la fatiguer malgré ses efforts pour l’intéresser. Elle est sauvée in extremis par le retentissement de la cloche, qui lui permet de rejoindre rapidement sa mère, à l’extérieur.

Celle-ci essaye tant bien que mal de comprendre l’énervement de sa fille, et de la rassurer. Mais Omula n’est ni compréhensive, ni stupide. Elle voit bien le monde qui l’entoure se dégrader, et possède un avis bien tranché en ce qui concerne la société dans laquelle elle vit !!! Le seul à la comprendre vraiment, et dont elle se sent le plus proche, c’est son père, architecte. Elle aimerait tant travailler avec lui et ne plus avoir à subir tous ces «idiots » qui racontent des âneries !!!

À peine rentrée qu’il faut déjà laisser les parents qui attendent l’arrivée du président en personne ! Mais ce serait mal connaître Omula. Elle se glisse dans la cage d’escalier afin d’écouter la conversation.

Et, lorsque ses parents veulent lui annoncer la grande nouvelle, elle sait déjà tout ce quel doit savoir : elle a été choisie, avec sa famille, et trois autres personnes, pour partir vers la planète originelle Ertha, jadis évacuée, avec leur « substituts » respectifs … Tandis que les préparatifs s’organisent pour Omula d’un côté de la galaxie, il semblerait qu’un coup d’État soit sur le point d’éclater sur Ertha…

Le point sur la BD :

“Omula et Rema” est un mélange audacieux aux rebondissements nombreux ! Le scénario d’Yves Sente, un nom que l’on connaît déjà pour des classiques tels que XIII, Thorgal…N’a pas fini de vous surprendre. Le récit, publié aux Éditions Rue de Sèvres, démarre par la narration d’un des personnages de cette fiction. Le lecteur se retrouve alors spectateur du déroulement du début de cette histoire.

D’un côté, on a un univers futuriste, puis un voyage spatial. De l’autre, se présente un univers antique digne d’un épisode de la fondation de l’Empire Romain. On apprend à connaître les différents protagonistes sur des décennies, mais, entre les deux univers, le temps ne s’écoule pas de la même manière !! Intrigue politique, coup d’Etat, échange amoureux, quiproquos …

Lorsque les deux univers s’entrechoquent, les auteurs nous titillent suffisamment les circuits pour que l’on languisse le second tome !!! Jorge Miguel se fait interprète des deux univers opposés : d’illustrations réalistes, imprégnées de métal, de froid de l’espace intersidéral. À la chaleur, de la terre, des courbes et des physiques, que laissent entrevoir les tuniques d’Antan !!! Un challenge réussi pour nous faire naviguer d’un monde à l’autre !!

La conclusion :

Un premier « voyage » ambitieux au dualisme complexe qui nous laisse dans l’expectative ! Omula et Rema aux Éditions Rue de Sèvres présente un scénario aux intrigues subtiles et des planches d’une richesse inouïe. Tenez-vous prêts à voir s’entrechoquer passé, présent et futur pour l’impact final et probablement grandiose dans le prochain tome !!