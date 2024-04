Découvrez “Les odeurs du monde, mon bel imagier”

Plongez dans un voyage sensoriel captivant avec le tout nouveau livre paru aux éditions Langue au Chat : “Les odeurs du monde, mon bel imagier”. Préparez-vous à une expérience unique qui éveillera les sens de votre bébé et émerveillera petits et grands !

Depuis sa naissance, bébé explore le monde qui l’entoure avec une curiosité sans fin. Et quoi de mieux que de lui offrir une expérience sensorielle inoubliable dès ses premiers mois ? Avec cet imagier innovant, votre tout-petit va partir à la découverte des odeurs du monde, enrichissant ainsi son univers sensoriel d’une manière ludique et interactive.

Cet ouvrage est une invitation au voyage à travers les senteurs les plus envoûtantes de notre planète. Chaque page éveille la curiosité de votre enfant grâce à des images claires et colorées qui captent son attention, accompagnées de pastilles à gratter révélant de délicieuses fragrances.

Les odeurs du monde : Une aventure olfactive pour les tout-petits !

Des parfums de pomme fraîchement cueillie aux effluves enivrants de l’océan, en passant par les arômes sucrés de la banane ou de la mûre et les notes rafraîchissantes du thé vert à la menthe, chaque odeur transporte votre petit explorateur dans un univers sensoriel unique. Mais ce n’est pas tout ! Associées à ces senteurs enchanteresses, des illustrations adorables évoquant des dattes juteuses, des dauphins joueurs et même des marmottes espiègles stimulent son imagination et enrichissent son vocabulaire.

Ce livre d’éveil extraordinaire est conçu pour accompagner bébé dans ses premières découvertes sensorielles, dès l’âge de 12 mois. Grâce à cette approche ludique et originale, votre enfant développera ses capacités cognitives tout en s’amusant. Chaque page est une invitation à explorer, à sentir et à apprendre, transformant ainsi l’apprentissage en une aventure passionnante et enrichissante.

Ainsi, “Les odeurs du monde, mon bel imagier” est un véritable trésor sensoriel qui éveille les sens, stimule la curiosité et ouvre les portes d’un monde merveilleux où chaque odeur raconte une histoire.

Offrez à votre tout-petit le cadeau de l’émerveillement avec ce livre exceptionnel qui enchantera petits et grands, page après page.

Disponible sur Amazon ICI >>