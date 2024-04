Ducobu – En vert et contre tous !

Ducobu, série jeunesse des éditions Le lombard se complète avec ce tome 28, intitulé En vert et contre tous, paru fin mars 2024. Une bande dessinée pleine d’humour, de Zidrou et Godi, dans laquelle le célèbre cancre n’a pas fini d’en faire voir à son professeur, monsieur Latouche.

Il est déjà lundi matin, et dans trois petites minutes, la cloche de l’école va sonner le début des cours. On voit alors Ducobu sortir de chez lui, en courant. Alors qu’il traverse dangereusement une route, il se rend compte qu’il reste deux minutes et trente secondes. Il court plus vitre, plus vite, traverse un parc. C’est une catastrophe, il ne reste plus qu’une minute avant que la cloche ne retentisse. Jamais il n’arrivera à… Mais la cloche sonne à l’école Saint-Potache. Dans une rue, une maman fait remarquer à Ducobu que l’école se trouve dans l’autre direction. Mais le jeune garçon continue et court, affirmant que cela était finement observé ! Au passage, l’élève jette son cartable dans une poubelle, pour s’en débarrasser…

Voici de nouveaux gags à découvrir, pour le cancre le plus célèbre du 9ème art. A Saint-Potache, rien ne va plus, depuis la réforme de l’école. Si certains semblent satisfaits, Ducobu va faire front et mobiliser toutes ses compétences, pour détourner tout cela. L’album offre un bon moment de lecture et de rigolade. Léonie perd son sang-froid face aux tricheries de son camarade, les bêtises et fabuleuses idées de Ducobu restent grandioses. La bande dessinée se trouve plutôt bien rythmée. Des gags plus ou moins longs, permettent de s’immerger dans cette nouvelle aventure. Le vert et l’écologie trouvent leur place dans cet album qui arrive toujours à surprendre et à se mettre au goût du jour. Ducobu semble inarrêtable, et cela même au cinéma, avec un nouveau film à aller voir au cinéma, depuis le 3 avril 2024 !

En vert et contre tous ! est le vingt-huitième tome de la série humoristique Ducobu, des éditons Le Lombard. Un album rythmé et drôle, dans lequel les lecteurs, petits et grands, retrouveront avec plaisir le cancre le plus connu, pour de nouveaux gags, entre tricherie, dictée, colère, réforme, écologie…

Lien Amazon