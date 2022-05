6 Idées de livres pour amuser les enfants de moins de 2 ans

Aujourd’hui, nous allons vous présenter quelques livres adorables pour amuser les enfants de moins de deux ! Et je ne suis pas certaine qu’il n’y aura que les touts petits qui vont s’amuser avec ces livres !

Les bêbêtes dans l’herbe et les bébêtes dans l’eau (Editions Nathan dans la collection “Drôles de doigts” 7.50€)

Et si on jouait avec les doigts ? C’est ce que propose les éditions Nathan avec les bébêtes ! Nous découvrons alors les bébêtes dans l’eau et les bébêtes dans l’herbe.

Les bébêtes dans l’herbe est un album qui va mettre en avant des petites bêtes plus ou moins sympa, comme l’araignée, la mante religieuse, le scarabée bousier, l’escargot, les vers de terre, les criquets, le phasme, les lucioles… Tout un tas de petites bébêtes qu’on ne voit pas forcément dans l’herbe mais qui mérite une attention toute particulière !

Les bébêtes dans l’eau, sera quant à lui centré sur des animaux qui vivent dans l’eau comme les méduses, le poisson-chat, les méduses, les hippocampes, les poissons-clowns, la pieuvre,… des animaux qui vont prendre vie grâce aux tout-petits doigts du jeune lecteur !

Le format carré, solide et adapté aux petites mains est idéal pour éveiller les enfants en les rendant acteurs de l’histoire ! Avec les deux trous au centre de chaque album, les petits vont adorer animer leurs bébêtes ! En plus, même les plus grands se surprendront à vouloir faire la bébête (oui quand on devient parents, on devient un peu zinzin mais qu’est ce qu’on adore ça !)

A découvrir d’urgence !

Les odeurs de la ferme et les odeurs de fruits Editions Langue au chat (7.75€)

Dès sa naissance, tous les sens de bébé sont en éveil… et en grandissant, il est important de renforcer leur stimulation pour en développer les capacités. Avec ces petits imagiers illustrés de photos claires et colorées, le tout-petit va pouvoir découvrir les odeurs de la ferme qui apparaissent dans le livre. En associant, le nom, l’image et l’odeur de l’élément représenté, l’enfant enrichit son vocabulaire de façon ludique et originale.

Dans ces deux livres, chaque double-page présente à la fois un élément à sentir grâce à une pastille à gratter sur la photo (sur la page de droite) et d’autres mots qui peuvent s’y rapporter (sur la page de gauche).

Dans les odeurs de la ferme, bébé pourra sentir l’odeur , du fromage, de la tarte pomme-cannelle, des oignons, du pain, des cerises, de la tarte pomme-cannelle et de l’écurie (oups!).

Et dans celui sur l’odeur des fruits, bébé pourra découvrir l’odeur des pommes, bananes, fraises, oranges, melons et ananas. Sur chacun des livres, bébé pourra alors sentir et découvrir 6 odeurs en grattant les différentes pastilles sur les images.

On adore le principe de découvrir une odeur en grattant une image. Bébé sera alors agréablement surpris de voir qu’une image peut dégager une odeur et ainsi quand il verra l’image en vrai, il pourra alors facilement associé l’odeur avec ce qu’il voit.

Mon beau livre de bain : le bain de bébé et le bain des animaux (éditions Langue de chat) – 5.50€

Plus besoin de montrer l’efficacité des imagiers dans le développement du langage et de la communications chez les tout petits, et ce même à l’heure de la toilette ! Le bain est un moment magique pour les touts petits, ils peuvent s’amuser dans l’eau tout en faisant leur toilette (bon ok c’est maman qui insiste un peu!). Mais avec ces deux petites nouveautés, l’apprentissage devient ludique dans le bain.

Avec ces deux livres spécialement créé pour le bain (qui résiste donc à l’eau), votre bébé pourra découvrir de nouveaux mots/animaux. Typiquement dans le livre du bain de bébé, il apprendra grâce aux images à identifier les différents accessoires de son bain (éponge, cape de bain, shampooing, baignoire etc…) et de sa toilette (brosse à dents, gobelet, dentifrice …).

Dans le livre des animaux, il saura identifier par la suite les canetons, le poisson rouge, le poisson clown, le tigre, les dauphins … Le tout grâce à une mise en page simple et des photos très actuelles.

On adore ces livres et je suis certaine qu’il n’y aura pas que nous !

On revient d’ici peu avec d’autres petites nouveautés qui amuseront votre tout petit !