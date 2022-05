La collection Kididoc Mes 1ères histoires animées se complète avec un nouveau titre, Bon appétit petit girafon !, réalisé en partenariat avec les soigneurs du ZooParc de Beauval. Un livre animé, paru aux éditions Nathan, en avril 2022, pour les jeunes lecteurs dès 1 an.

Dès la couverture, les enfants peuvent faire apparaître la langue du girafon, avec l’aide d’une animation. Le petit animal peut ainsi attraper les feuilles de l’arbre, pour les manger ! Le petit girafon vit en groupe. Parmi toutes les girafes, il est invité à retrouver le petit. Pour cela, il va lui falloir tirer une page, pour agrandir l’image et faire apparaître le petit. Aux côtés des zèbres, le petit girafon n’hésite pas à s’avancer en dessous maman, pour aller boire son lait. Il adore cela. Les enfants pourront l’aider à avancer, avec l’aide d’une nouvelle animation, simple et facile à actionner.

Le livre cartonné est solide, aux pages épaisses, et coins arrondis, parfaitement adapté aux petites mains des jeunes curieux. Les enfants sont invités à découvrir un petit girafon au sein d’un groupe, qui mange et boit, avant de faire une sieste. Un quotidien qui ressemble à celui des jeunes lecteurs, qui retrouvent ainsi un rythme familier, qui leur parle. Le texte est simple, compréhensif pour les plus petits, qui pourront aussi mettre un mot sur certains faits et actes. Le récit est tendre, rassurant, avec la maman et son petit girafon. Les animations sont également adaptées, pour faire vivre l’histoire, en actionnant des tirettes ou en faisant glisser des personnages ou éléments. Les enfants vont s’en émerveiller, tentant également de travailler leur motricité fine, tout en intégrant le phénomène action-réaction. Le dessin est rond, doux, expressif et coloré, offrant un bel univers pour les jeunes enfants.

Bon appétit petit girafon ! est un nouveau titre de la collection Kididoc Mes 1ères histoires animées, des éditions Nathan. Un livre animé et adapté, aux tout-petits, dès un an, pour découvrir la journée d’un petit animal et de sa maman, entre tendresse et découvertes des goûts.

Kididoc Bon appétit petit girafon !