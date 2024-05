Belinda sans tabous, la love coach sera à Toulouse en conférence !

Préparez-vous, Toulouse ! Le 20 juin 2024, le café théâtre “Le Citron Bleu” se transformera en un véritable temple de l’amour et du sexe, grâce à la présence éblouissante de Belinda Sans Tabous, la love coach qui n’a pas peur de dire les choses comme elles sont. Avec plus de deux millions de fidèles sur les réseaux sociaux, Belinda monte sur scène pour une conférence qui promet d’être aussi instructive qu’hilarante.

Imaginez une soirée où aucun sujet n’est tabou et où chaque question que vous n’osez pas poser sur l’amour et le sexe est non seulement abordée mais déballée avec un humour décapant et une honnêteté brutale. C’est exactement ce que Belinda vous offre. Oubliez les clichés et les non-dits, et préparez-vous à regarder les réalités de l’amour et du désir droit dans les yeux.

Avec son style direct et plein d’esprit, elle répondra aux questions existentielles sur les dynamiques relationnelles modernes. Peut-on vraiment comprendre le sexe opposé ? L’amour durable existe-t-il encore dans notre société rapide et digitalisée ? Belinda a des réponses pour vous, et elles pourraient bien changer votre vision des relations.

Plongez dans le monde de l’Amour et du Sexe avec Belinda Sans Tabous à Toulouse !

Pour seulement 29€ par personne, ce n’est pas juste une conférence à laquelle vous assisterez ; c’est une expérience complète. Les portes sont ouvertes à tous, que vous veniez seul ou accompagné. Et après la conférence, restez pour le bar éphémère où vous pourrez échanger directement avec Belinda. C’est l’occasion parfaite de lui poser vos questions brûlantes dans un cadre plus intime et convivial.

Alors, ne ratez pas cette chance unique de découvrir les dessous de l’amour et du sexe avec une experte qui maîtrise l’art de parler sans filtre. Les places sont limitées, alors sautez sur l’occasion et réservez votre billet maintenant avant qu’il ne soit trop tard !

L’amour et le sexe sans complexe, avec un zeste d’humour et beaucoup de vérités ? C’est une promesse que seule Belinda Sans Tabous peut tenir. On se voit là-bas, pour rire, apprendre et peut-être, qui sait, repenser entièrement la manière dont nous aimons.

RÉSERVER VOTRE BILLET

Informations Clés sur l’Événement :