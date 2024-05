Timoté et le chantier, un nouveau livre à lire !

Embarquez dans une nouvelle aventure palpitante avec “Timoté et le Chantier” aux éditions Gründ! Ce livre d’Emmanuelle Massonaud, magnifiquement illustré par Mélanie Combes, va devenir un incontournable pour les jeunes enfants. Destiné aux petits dès 2 ans, cet album jeunesse promet de captiver les esprits curieux et d’éveiller leur imagination.

L’histoire commence par une visite surprise à l’école de Timoté. Un groupe de personnes, casqués et vêtus de gilets orange, attire l’attention des élèves. L’excitation est à son comble lorsque Mademoiselle Églantine, leur enseignante, annonce une grande nouvelle : l’école va s’agrandir ! Un nouveau bâtiment va être construit, et la classe de Timoté aura la chance de suivre de près ce projet impressionnant tout au long de l’année.

“Timoté et le Chantier” plonge les enfants dans l’univers fascinant de la construction. Les petits lecteurs découvriront les différents métiers du chantier, les engins imposants comme les grues et les pelleteuses, et les matériaux utilisés comme les parpaings et le ciment. Chaque étape du chantier est décrite avec soin, permettant aux enfants de comprendre et de visualiser le processus de construction. Pour Timoté, qui adore observer les machines en action, c’est un rêve qui devient réalité !

L’un des points forts de ce livre est sa dimension interactive. Grâce à l’application Lizzie, votre enfant peut écouter gratuitement la version audio de l’histoire en scannant le QR code intégré dans le livre. Cette fonctionnalité permet aux petits de suivre l’histoire de manière autonome, enrichissant leur expérience de lecture et développant leur écoute.

Plongez dans le monde de la construction avec Timoté !

Parfait pour les petits passionnés de construction ou ceux qui aiment simplement découvrir de nouvelles choses, ce livre relié est un excellent ajout à leur bibliothèque. Les illustrations colorées et les personnages attachants garantissent des heures de plaisir et d’émerveillement.

Offrez à vos enfants une expérience enrichissante avec “Timoté et le Chantier”. Initier vos petits aux merveilles du chantier et accompagnez-les dans cette aventure passionnante. À vos casques, prêts, lisez !

