Savonnerie des Collines – Coffret découverte Fête des mamans

La Savonnerie des Collines est une savonnerie artisanale française, qui depuis 2010, fabrique des savons et cosmétiques naturels. Des produits pour le corps, le visage et les cheveux, avec différentes gammes de produits lavants hydratants et apaisants, à retrouver, entre autres, dans le coffret Découverte Fête des mamans.

Depuis 2010, la Savonnerie des Collines élabore des savons et cosmétiques naturels, des savons, shampooing solide, gel douche, copeaux de lessive… L’entreprise française a également développé des gammes enrichies au lait d’ânesse bio et lait de chèvre bio, pour les peaux les plus sensibles, proposant ainsi des produits lavants hydratants et apaisants. Quatre gammes sont à retrouver et découvrir, au lait d’ânesse ; au lait de chèvre ; végétale et une gamme entretien.

A l’occasion de la fête des mères, la savonnerie présente des coffrets, dont le Grand coffret découverte Fête des Mamans. Un coffret complet, pour découvrir les savons et cosmétiques, de la marque. Une jolie corbeille cartonnée, aux motifs floraux. Elle se compose de quatre savons, de deux savons miniatures et d’un gel douche.

Le premier savon, de 100 g, est à l’huile d’olive et au lait d’ânesse bio, au parfum de rose. Un savon enrichi au lait d’ânesse bio, et au parfum délicat, à la rose, qui apporte douceur et hydratation. Le savon convient à toute la famille. Il pourra être partagé, pour le soin de la douche, et plus particulièrement pour les peaux sèches, réactives et sensibles. Sa mousse délicate et parfumée ravira tout le monde !

Le deuxième savon de 100 g, à l’huile d’olive et enrichit au lait de chèvre bio se décline dans le parfum thé. Un savon très doux, au parfum subtil, qui offre une mousse crémeuse. Le soin apporte douceur et hydratation, pour les peaux les plus sensibles. Il protège, adoucit et nourrit l’épiderme, proposant une action contre l’acné, luttant aussi contre le vieillissement cutané.

Le savon à l’huile d’olive et lait d’ânesse bio exfoliant, de 50 g, présente un soin différent, mais tout aussi doux. Avec de la poudre de coquille d’huitre, broyée très finement, le savon suggère d’exfolier la peau, tout en douceur, tant pour le corps, que pour le visage. Le lait d’ânesse va apporter immédiatement la douceur et l’hydratation nécessaire, à la peau.

Le dernier savon à retrouver est un soin trois en un solide, pour le corps, le visage et les cheveux. Un savon pratique, de 50 g, à l’huile de jojoba, et parfum monoï. Il pourra être emporté pour les prochaines vacances, ou les week-ends. Avec son parfum enchanteur, le savon invite à l’évasion et au voyage, tout en prenant soin de soi, de la tête aux pieds. Une formule et un emballage économiques et écologiques, qui plairont, tout en offrant un soin efficace. En effet, la mousse reste soyeuse et délicate, pour un produit lavant doux et agréable.

A retrouver, également, un gel douche corps, visage et cheveux, au parfum tonique et au lait d’ânesse bio. Un flacon de 250 ml, qui offre une formule adaptée à tous les types de peaux, entre douceur et parfum frais. Une belle sensation de douceur, pour toute la famille, qui présente aussi un aspect vivifiant, très agréable.

Enfin, trois petits savons, aux formes originales, viennent compléter le coffret. L’un comporte les délicats mots « Bonne fête maman ». Un clin d’œil plaisant, pour ce coffret qui invite à prendre soin de soi, et de toute la famille. Les produits sont bio, naturels, français, à partager ou à emporter en vacances. Une invitation au bien-être et à la détente, qui sera la bienvenue…

La Savonnerie des collines est une savonnerie artisanale française, qui fabrique des savons et cosmétiques naturels, depuis 2010. Pour la fête des mères, la marque française propose un coffret très complet et délicat, présentant plusieurs gammes de produits. Le Grand coffret Découverte Fête des mamans est complet, parfait pour découvrir la marque, faire un geste écologique et offrir pas mal de douceur et de bien-être, tout en respectant tous les types de peaux.