Silent Blue – Moonlight

Silent Blue est un récit complet, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Moonlight, en mars 2024. Un manga d’Icori Ando, qui offre un récit captivant, invitant à plonger au fond d’un lac pour retrouver la mémoire, de brefs souvenirs, afin de pouvoir aller de l’avant.

Au bord d’un lac, en tenue de plongée, une jeune fille vérifie la température, avant de se mettre à l’eau. Un peu plus loin, une autre jeune fille descend d’un bus. Elle se retrouve devant un sentier. Elle sait qu’elle doit aller au bout du chemin ! La jeune fille arrive au bord d’un lac, sur un ponton. Elle souffle, sort des objets d’un sac qu’elle jette à l’eau. Elle crie et se défoule, en traitant quelqu’un d’ordure. Dans l’eau, la première jeune femme voit des objets tombés autour d’elle et se questionne. En sortant la tête de l’eau, elle aperçoit l’autre personnage jeter tous ces objets ! La deuxième jeune femme laisse couler des larmes, avant de repartir en colère… Devant l’arrêt de bus, elle s’aperçoit qu’elle va devoir attendre quatre heures. Elle décide de retourner patienter au lac. Là, elle retrouve les objets jetés, sur le ponton !

Le récit est intrigant, bien mené, découpé en plusieurs épisodes. On y découvre Aoko, une jeune femme, qui fait de la plongée, pour retrouver des souvenirs enfouis. En effet, vingt ans auparavant, une météorite est tombée sur une ville et une pluie diluvienne a submergé le lieu, remplacé aujourd’hui par un lac. A l’époque, elle vivait là, mais ne garde aucun souvenir, ce qui l’empêche d’avancer dans la vie… Ainsi, le manga vient interpeller sur le pouvoir des souvenirs, cette force impalpable, qui nous fait, ou pas, avancer dans la vie. La valeur des souvenirs est forte, dans ce récit intrigant, très bien menée, qui se lit facilement. Les rencontres et un peu de suspense, la famille, les secrets, la vérité rythment l’intrigue captivante et intéressante. L’univers de l’eau, mêlé aux souvenirs est plutôt bien trouvé, intrigant, fascinant et inquiétant à la fois. Le dessin est doux et plaisant.

Silent Blue est un récit complet, de la collection Moonlight, des éditions Delcourt. Un récit captivant et puissant, un brin onirique, qui présente la valeur des souvenirs, la mémoire qui permet aussi d’avancer dans la vie, et de se construire.

