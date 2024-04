Espagnol – Méthode express en 15 minutes par jours !

La collection Harrap’s, des éditons Larousse, se complète avec Espagnol – Méthode express en 15 minutes par jour ! Un guide, paru en mars 2024, qui propose des méthodes efficaces, pour acquérir les bases de la langue en quelques semaines, pour communiquer dans des situations de la vie courante.

Le livre commence avec une table des matières très complète, suivie d’une introduction. Il est expliqué que l’espagnol est l’une des langues les plus parlées de la planète. Aussi, il est important de comprendre et savoir l’espagnol, dans certains cas, pour le travail ou les vacances. L’apprentissage d’une langue peut durer, si l’on souhaite approfondir, enrichir ses connaissances. Cependant, le but de la méthode suggérée est d’apporter suffisamment de vocabulaire et de connaissances, pour comprendre un interlocuteur et lui répondre, dans des situations simples, de tous les jours. Des bases essentielles et nécessaires pour se débrouiller et aller de l’avant.

Un chapitre pour utiliser le livre est présenté, avant de retrouver le guide de prononciation. La méthode présentée est pédagogique, assez motivante, pour apprendre en autonomie, au rythme de chacun. Des conseils, des explications, de la grammaire et des exercices permettent d’apprendre et de progresser. L’ensemble est assez progressif, avec les notions et les termes. Des situations réalistes, des mises en situation, invitent à s’immerger et mieux assimiler. Ainsi, des dialogues vivants permettent de comprendre et de progresser, de s’exercer. Les activités et exercices restent variés, pour captiver et motiver, et apprendre progressivement la langue. Un kit audio en ligne, de deux heures, vient compléter l’apprentissage.

Espagnol – Méthode express en 15 minutes par jour ! est un guide pratique, de la collection Harrap’s, des éditions Larousse. Des méthodes efficaces et une pédagogie motivante, pour apprendre en autonomie, à son propre rythme, pour pouvoir communiquer dans des situations courantes, de la vie quotidienne.

