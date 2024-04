Luca, vétérinaire Draconique – Tome 1 – Éditions Glénat Manga

Partagez





La jeune Luciana, alias Luca, est prête à rejoindre la capitale royale, afin de devenir une vétérinaire draconique. Comme son père, elle suivra sa formation à l’Institut supérieur des sciences où elle va rencontrer ses deux autres binômes.

Mais, difficile de s’intégrer lorsque l’on traîne un passif familial controversé …

Premier tome d’un shonen où la seule magie est celle du cœur, de l’amitié et de la guérison !

À retrouver aux Éditions Glénat Manga depuis le 17 avril 24 !! (+8)

Le décor :

« Sais-tu ce qui marque la frontière entre la vie et la mort ? » … Une phrase que Luciana se rappelle lorsque son père, vétérinaire draconique des armées, lui partageait cet « art » !

Depuis, elle ne l’a jamais revu. Pourtant, aujourd’hui, c’est à son tour de rejoindre l’académie où elle aura sa formation.

Dans le train pour accéder à la capitale, elle rencontre Chloé, une autre prétendante à la seconde épreuve de l’examen d’entrée de l’Institut. Et, malgré la compétition qui les entraîne toute​s deux vers leur destin de soigneur, Luca ne peut s’empêcher de la soutenir dans ses doutes !

Quel spectacle à leur arrivée dans la cité de Kogniel ! Toute cette agitation, cet escadron de dragons volants au-dessus de leurs têtes comme pour leur souhaiter la bienvenue. C’est grandiose et Luca en oublie presque qu’il y a trois ans, après la fin de la guerre, les pertes étaient si importantes qu’il faut à présent reconstituer toute la flotte draconique !

Soudain, elles sont interrompues par l’annonce de l’embarquement pour l’institut où elles vont apprendre leur nouveau métier. Et, c’est à dos de dracoptère qu’elles vont rejoindre à présent leur école.

À bord, elle rencontre une autre alliée : Gilla, une jeune fille, pas très amicale et coopérative ! Pourtant, lorsque leur dragon va « s’écraser » au sol, il va bien falloir commencer l’apprentissage et la cohésion de groupe, avant l’heure … Et découvrir des vérités qui ne feront plaisir à personne …

Le point sur le manga :

Lorsqu’on voit cette cover où une fabuleuse créature légendaire se partage l’affiche avec la jeune Luca, on se dit qu’on va avoir à faire avec un peu de magie et de feu ! Et bien, pas du tout !!!

Pas de magie dans ce récit de Yuna Hirasawa, (Terrarium, Devenir enfin moi-même) mais bel et bien, un côté scientifique vétérinaire très prononcé. Le lecteur découvre un vocabulaire médical assez réaliste, mais appliqué à ces créatures magnifiques. Tout en restant accessible à la cible principale préteen et teen !

Ce côté scientifique se mêle à l’histoire passée et présente de la jeune protagoniste, qui doit, non seulement trouver sa place dans cet institut. Mais également, au milieu de ce trio qu’elle compose avec les deux autres apprenties. Difficile lorsqu’on se retrouve avec des idées préconçues sur un passé qui nous colle aux basques ! Mais, qui donne directement le ton de la piste narrative au devenir initiatique.

Les thèmes abordés, dans ce premier tome aux Éditions Glénat Manga, sont l’amitié, la cohésion de groupe malgré les différences. Les secrets cachés par chacun des personnages !!! On aime les explications données par la mangaka pour compléter la compréhension de cet univers entre chaque « chapitres ». Et, ses représentations graphiques entre légende et réalisme pour ses dragons qui prennent des apparences de « dinosaures » quelquefois !

La conclusion :

Sur la base d’une intrigue familiale et amicale, la mangaka déroule un scénario scientifique qu’elle applique à un milieu fantasy !! Ce premier tome de Luca, vétérinaire draconique aux Éditions Glénat Manga, pose les bases du récit avec la rencontre du personnage principal, naïve, opiniâtre et des secrets qui englobent son passé. Et celui d’autres protagonistes. De quoi donner des envies de devenir vétérinaire à ses jeunes lecteurs et de découvrir la réalité du métier, pas toujours facile avec un côté fun, et drôle ! Et de commencer à nous intriguer avec les secrets qu’elle pose çà et là !!!