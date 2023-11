Ça fourmille ici ! – ClémenceG. nous fait découvrir la nature !

Publié aux Éditions A pas de loups, « Ça fourmille ici ! » se démarque par son originalité et cette ribambelle de détails à découvrir en mode cherche et trouve. ClémenceG. propose aux lecteurs de suivre une petite fourmi au cœur de la nature, autour d’une discussion rythmée et riche en informations.

Ils vont beaucoup s’amuser !

« Ça fourmille ici ! », c’est l’histoire d’une fourmi déterminée à partir en voyage malgré ses problèmes de vue. Elle explique aux lecteurs qu’elle commence à s’ennuyer dans sa fourmilière, et leur demande de l’aider à en sortir pour découvrir le monde qui l’entoure. Et il leur faudra quelques secondes à peine pour avoir envie de la suivre dans ses aventures tant sa bouille est adorable. La fourmi commence par leur demander ce qu’ils observent, et la réponse sera pour le coup simplissime, puisque la première page est entièrement recouverte de vers de terre ! Et de toutes les couleurs ! Puis elle ne cessera de les solliciter pour éveiller leur curiosité et les pousser à décrire ce qu’ils ont sous les yeux.

En mode « cherche et trouve », le livre déborde d’informations, dans des thématiques diverses en variées, le but étant qu’ils apprennent tout un tas de choses sur la nature et ses habitants.

Ils devront notamment retrouver de nombreux insectes dans de très jolis décors. Ils sont d’ailleurs représentés un par un, de façon à ce que les enfants puissent identifier et retenir plus facilement. Puis, elle ne cessera de les solliciter au fur et à mesure des pages. Les requêtes sont parfois simples, d’autres sont plus compliquées. Mais dans tous les cas, ils seront obligés de participer activement pour raconter à la fourmi ces jolies choses qui composent la nature.

Ils seront fiers de montrer qu’ils ont trouvé, des animaux, des végétaux, des papillons, des oiseaux, etc. Et nous sommes convaincus qu’ils vont adorer l’univers de l’autrice, coloré, plein de pep’s, vivant et attrayant. Une nature dans laquelle il fait bon vivre ! Les animaux ont le sourire, s’animent, jouent, partagent. Au fil des pages elle continue de parfaire la culture des enfants avec de petites anecdotes notamment, et en commentant elle-même ce qu’elle observe.

Des illustrations modernes et percutantes

Nous avons beaucoup apprécié l’univers de ClémenceG. Tout semble prendre vie sous nos yeux. Elle réussit à ajouter de la modernité et de la fraîcheur à une thématique que l’on retrouve dans la littérature enfantine : la nature. Nous avons notamment aimé la double page avec tous ces moutons recouverts d’un nombre qui laisse sous-entendre que la fourmi commence à fatiguer. Cela justifie aussi son côté pédagogique, confirmé en toute fin du livre, puisque l’autrice explique aux enfants ce qu’il y a à savoir sur chaque animal rencontré, bien vu !

