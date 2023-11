C’est aux éditions Larousse qu’est paru un nouveau documentaire de la collection Les 10, Les 10 Merveilles du monde racontées aux enfants. Un ouvrage, paru en octobre 2023, qui propose de découvrir les monuments incontournables de l’histoire de l’humanité.

C’est avec une mappemonde que commence l’ouvrage, pour pouvoir situer chacun des monuments à retrouver et découvrir. La première merveille présentée est la Tour Eiffel, qui se trouve, bien évidemment à Paris, en France ! L’architecte se voit attribuer comme une pièce d’identité, pour faire rapidement connaissance, avec le personnage. Ensuite, l’histoire est présentée, avec le contexte et le pourquoi. Un deuxième paragraphe offre de grandes lignes et quelques chiffres et anecdotes. Une photographie du monument permet de le visualiser et de le reconnaître, peut-être. Les questions basiques trouvent des réponses, pour pouvoir donner quelques repères et informations nécessaires. La double page suivante présente le même monument, mais avec un peu plus d’approfondissements…

Le documentaire est plaisant à découvrir, invitant les enfants à découvrir les dix plus beaux monuments au monde. Des sites incontournables, faisant partie de la culture générale, qui se voient donc expliqués aux jeunes lecteurs. L’approche est pédagogique, permettant un premier point de vue global, avant de retrouver des informations complémentaires, pour chaque monument. Les 10 merveilles se voient donc présentées en deux temps, proposant un approfondissement de la description, pour une visite guidée à distance ! Des détails, étonnants ou drôles, trouvent facilement leur place, pour accrocher et interpeller les enfants. De petites BD sont toujours à retrouver, offrant des scoops qui restent aussi plaisants. Des caricatures des personnages, attachés à chaque merveille, viennent apporter une note d’humour.

Les 10 Merveilles du monde racontées aux enfants est un documentaire intéressant, des éditions Larousse. Un livre qui invite les enfants à découvrir les plus beaux monuments du monde, de style et âge différents, proposant ainsi un voyage riche en découvertes !

