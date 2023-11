L.O.L. Surprise ! – Le calendrier de l’Avent 2023

Les incontournables poupées L.O.L. sont de retour dans un fabuleux calendrier de l’Avent unique ! Le coffret coloré propose, pour les enfants à partir de 4 ans, de patienter jusqu’à Noël, en ouvrant chaque jour une fenêtre, pour découvrir une nouvelle poupée et tous ces accessoires de mode.

Le coffret coloré, avec une poignée pratique sur le dessus, s’ouvre sur le devant, laissant ainsi apparaître un fabuleux dressing ! Sur un côté, une fenêtre, sans numéro, peut s’ouvrir, et cache une grande carte bancaire. Ensuite, les enfants devront ouvrir une sace chaque jour, et cela jusqu’à Noël. Ainsi, vingt-quatre cases se dévoilent, cachant plein de surprises ! Les numéros restent très discrets, ne dénaturant pas les différentes pièces du fabuleux dressing proposé.

La première renferme, bien évidemment, la petite poupée L.O.L., de presque 8 cm. Une adorable figurine, avec la tête, les bras et jambes amovibles. Une notice, avec la poupée, dévoile qu’elle comporte une caractéristique unique qui est à révéler avec de l’eau. La figurine, en sous-vêtement, sera à habiller, au fur et à mesure des découvertes de prochaines cases. Elle est jolie, pétillante et souriante, proposant un bel univers coloré et fun.

Les prochaines cases cachent des tenues, accessoires, chaussures… Ainsi, l’univers mode de la poupée s’enrichit chaque jour un peu plus, avec une nouvelle découverte ! Plusieurs tenues et chaussures permettent de jouer les fashionistas, pour cette poupée adorable au style coloré. Un doudou, une gourde, un collier, viennent, entre autres, compléter l’univers. Le set est donc très complet, pratique à transporter avec sa poignée, il offre à découvrir et à jouer, une adorable poupée et tous ses accessoires mode. Les tenues sont détaillées, adorables et incroyables, permettant des looks mix & match. Les accessoires viennent compléter les tenues, offrant ainsi de nombreuses possibilités.

L.O.L. Surprise ! est à retrouver, en cette fin d’année, dans un superbe calendrier de l’Avent. Un nouvel univers et une nouvelle poupée, pour compléter la collection, qui offre un dressing incroyable, fun et coloré. Chaque jour, et cela jusqu’à Noël, une surprise va venir compléter un univers pétillant et mode !

Lien Amazon