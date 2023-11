Peau d’épice – Éditions Gallimard Jeunesse

« Peau d’épice » est un livre jeunesse absolument incroyable à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les autrices – qui s’accordent telle une évidence – racontent le mélange des cultures et l’importance de nos origines. Le tout, au cœur d’une ambiance poétique et délicieusement parfumée.

« Peau d’épice » – Un livre d’une tendresse infinie

« Peau d’épice » fait partie de ces livres que l’on a envie de relire encore et encore. Les autrices – Beata Umubyeyi Mairesse et Véronique Joffre – proposent aux enfants de les suivre dans un univers empreint de douceur. Ils vont faire la connaissance de Rose, une jeune fille magnifique aux origines métisses. Alors que son papa vient de rentrer du pays – très certainement l’Afrique, et peut-être même le Rwanda dont est originaire l’écrivaine – elle découvre les nombreux fruits typiques qu’il lui a ramenés de son voyage. Elle les observe un à un, les sent, les déguste et pose plein de questions à ses parents à leur sujet. Alors que sa maman répond à toutes ses questions, son papa continue de rêver à son pays, à ses couleurs, et à la joie qu’il ressent lorsqu’il est là-bas, « chez lui ».

Une immersion dans le pays…

« Peau d’épice » nous donne l’impression d’un voyage parfumé. La narration nous a transportés du début jusqu’à la fin. Pour plusieurs raisons et notamment grâce à Rose, cette jeune fille fascinée par ses origines. Grâce à la dégustation des fruits, elle se laisse porter par son imagination. Elle se voit en plein cœur du verger de sa grand-mère Mamouna. Elle ferme les yeux et s’imagine à quoi pourraient ressembler chaque arbre fruitier. Les enfants pourront également s’en faire une idée grâce aux illustrations incroyables de Véronique Joffre. Nous avons particulièrement ce style démesuré qui met en exergue la beauté des fruits, leur forme, leur couleur, etc. Mais aussi l’importance de la famille et de la transmission.

« Peau d’épice » est un livre xxl à fouiller du regard. Il est magnifique. Les enfants seront également touchés par l’histoire et heureux de constater que Rose tient beaucoup à ses origines, et qu’elle ne rêve que d’une seule chose : se rendre au pays pour constater de sa beauté elle-même.

Pour vous offrir le livre, rendez-vous ICI.