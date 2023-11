L’étrange collection de Mamita – Les fourmis rouges

Publié aux Éditions Les fourmis rouges, « L’étrange collection de Mamita » fait une entrée remarquée pour son univers visuellement incroyable : la poésie qui s’en dégage et le lien unique d’une petite fille avec sa grand-mère plus que jamais passionnée, pressée de lui transmettre de surprenantes anecdotes.

Dans l’album illustré « L’étrange collection de Mamita » de Thomas Medard et Lisbeth Renardy, nous faisons la connaissance d’Yvette et de sa grand-mère qui vient la chercher à la sortie de l’école. Et tout commence lorsque Yvette ramasse un morceau de bois en forme de Y et qu’elle lui explique qu’elle les collectionne. Mamita commence à lui raconter tout un tas d’anecdotes sur des collectionneurs qu’elle a pu rencontrer jusqu’alors.

Des personnages originaux, animés par le fait d’amasser des objets en tout genre, réels ou imaginaires.

Mamita se met à lui parler de son ami Luigi et de son énorme collection de cailloux. Amir et sa passion pour l’univers maritime, au point qu’il est obligé de dormir chaque nuit avec un maillot de bain. Il y a aussi Alfred et sa collection de Pingouin en tout genre. Ou encore Sacha, qui a réussi à dompter sa peur du noir en collectionnant des centaines d’objets lumineux. Une fois arrivé dans la maison de ses grands-parents, Yvette se demande alors si Mamita et Papito collectionnent aussi des objets. Elle apprend alors que Papito collectionne des perruques, quant à Mamita, elle récupère tous les objets des collecteurs qu’elle rencontre pour garder de délicieux souvenirs…

Notre avis sur le livre

Décidément, les Éditions Les fourmis rouges regorgent de pépites littéraires. « L’étrange collection de Mamita » fait partie de ces livres qui possèdent un univers à part absolument fascinant. Nous avons été saisis par l’histoire, et plus encore par les parties poétiques de la narration. Les rimes notamment, qui rythment les anecdotes de Mamita, des anecdotes parfois farfelues et pourtant passionnantes. La complicité d’Yvette et de sa grand-mère fait plaisir à voir. Et en fouillant un peu plus, on remarque qu’Yvette est rêveuse comme Mamita. Cela met en exergue la force de la transmission, l’importance de rêver également.

Nous avons également aimé la thématique qui nous pousse à nous poser la question de ce qui nous anime réellement. Le fait de collectionner des objets ou s’intéresser à leur histoire ?

Quant aux illustrations, que dire si ce n’est qu’elles sont incroyables. Elles vont donner envie aux enfants d’observer longuement les décors racontés par Mamita. Les peintures sont chaudes et colorées. Elles sont foisonnantes également, à l’image même de ce qu’est une vraie collection.

« L’étrange collection de Mamita » raconte l’importance de se raconter des histoires grâce à une grand-mère à l’imagination débordante. Le livre invite également les enfants à imaginer à quoi pourrait ressembler leur propre collection… À moins qu’ils en aient déjà entamé une…

