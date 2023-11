Isidore et Simone, juifs en résistance – Ed. Ouest-France

Isidore et Simone, juifs en résistance est un roman graphique, de Simon Louvet et Remedium, paru aux éditions Ouest-France, en octobre 2023. Une bande dessinée bouleversante, qui présente les grands-parents de l’auteur, à travers la guerre, leur combat, leur espoir…

Après que leurs ancêtres ont fui l’Espagne et son antisémitisme d’état, quatre siècles plus tôt, Hayim et Rachel doivent prendre la mer. Ils fuient le nationalisme antisémite naissant dans l’empire. Les parents d’Hayim regardent leur fils, et sa femme, partir vers la France… Les deux jeunes gens ont 24 et 22 ans. En 1910, à son arrivée à Marseille, Hayim prendra le nom de Victor, car il ne veut pas seulement vivre en France, il veut s’intégrer. Rachel et Victor, pour construire la famille dont ils rêvent, doivent gagner leur vie. Etant tailleur en Turquie, Victor le sera aussi à Marseille ! Le couple trouve un logement à deux pas des canaux, bordant le vieux-port. Victor y installe son atelier et Rachel l’aide à la couture. Le 11 juin 1912, Isidore, leur premier enfant, un garçon, vient au mode.

Mais la vie qui semblait paisible va commencer à s’assombrir, avec le son de la guerre qui se fait entendre à l’été 1914. Ainsi, le couple qui vient de s’installer en France et de trouver sa place, va devoir s’enfuir encore… Le récit est assez bien posé, présentant, le plus justement possible, l’épopée de cette famille. Dans la tourmente, la peur, la fuite, puis le combat, les personnages vont se révéler. Entre première et seconde guerre mondiale, Isidore et Simone vont devoir se battre, pour vivre libre et échapper aux filets de la déportation. La bande dessinée, découpée en plusieurs chapitres, se lit assez facilement, offrant une histoire familiale poignante, riche et captivante. Un beau témoignage, mis en valeur, par un trait rond et doux. En effet, le graphisme reste simple, en noir et blanc et gris, néanmoins efficace.

Isidore et Simone, juifs en résistance est bel ouvrage, des éditions Ouest-France. Un roman graphique captivant et intéressant, comme un témoignage, qui vient relater l’histoire bouleversante d’une famille, qui pour survivre a dû entrer en résistance.

