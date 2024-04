Action ou Question ? Les insectes : un super jeu éducatif

Il y a peu, nous vous parlions de la marque Sloli. Et c’est avec plaisir que nous vous proposons de découvrir l’un de leurs jeux. Plongez dans l’univers fascinant des insectes avec “Action ou Question ? Les Insectes”, un jeu de société qui promet découverte, protection et amusement, sans jamais perdre le sourire !

“Action ou Question ? Les Insectes” s’inspire du célèbre jeu de société “Action ou Vérité” en lui apportant une touche éducative et écologique. Tout comme son prédécesseur, ce jeu dynamique invite les joueurs à relever des défis et à répondre à des questions, mais cette fois-ci sur le fascinant monde des insectes. En associant l’amusement des jeux traditionnels à la découverte de la nature, “Action ou Question ? Les Insectes” offre une expérience ludique enrichissante, où le divertissement se conjugue avec la sensibilisation à l’environnement.

Conçu pour les esprits curieux de 7 à 107 ans, ce jeu ludique vous invite à explorer le monde des petites bêtes tout en stimulant votre mémoire, votre créativité mais aussi votre rapidité.

Avec 100 questions réparties en deux niveaux, “Chenille” et “Papillon”, et 100 défis rigolos, ce jeu offre une plongée en profondeur dans l’univers des insectes. Mais ce n’est pas tout ! Vous découvrirez également l’importance cruciale de ces petites créatures pour la planète, ainsi que des idées pratiques pour les protéger au quotidien.

Découvrez le monde des insectes grâce à ce jeu éducatif

Lancez le dé et laissez-vous emporter par l’action ! Si la face Abeille apparaît, soyez le premier à appuyer sur le buzzer en bois illustré, représentant une adorable abeille du Jura. Le défi ? Répondre à une question ou réaliser un défi hilarant, le tout dans une ambiance conviviale et animée.

Doté d’un design moderne et coloré, ce jeu en bois massif du Jura séduit dès le premier regard. Son pochon de rangement en coton recyclé, illustré d’une jolie abeille, est à la fois pratique et éco-responsable, offrant un rangement durable et solide pour votre jeu préféré.

Mais ce qui rend “Action ou Question ? Les Insectes” encore plus unique, c’est sa règle du jeu coopérative. À l’image des abeilles dans une ruche, vous pouvez former une seule et même équipe pour jouer sans compétition, renforçant ainsi les liens et la coopération entre les joueurs.

Les cartes “Questions” vous révéleront des secrets fascinants sur les insectes : leur mode de vie, leur rôle dans la nature, leur incroyable capacité de coopération, et bien plus encore. De l’abeille au papillon, en passant par la coccinelle, la sauterelle, la fourmi et le bourdon, vous deviendrez incollables sur ces petites merveilles de la nature.

Quant aux cartes “Action”, elles vous réservent des moments de rigolade inoubliables. Mimez une chenille qui se transforme en papillon, répétez dix fois de suite une phrase tordue sans vous tromper, ou trouvez un prénom qui rime avec “pou” ou alors faites deviner des mots spécifiques : les possibilités sont infinies !

Une aventure éducative unique

Adapté à tous les âges et à tous les niveaux, “Action ou Question ? Les Insectes” est bien plus qu’un simple jeu de société. C’est une véritable aventure éducative, un voyage au cœur de la nature, où chaque joueur peut s’amuser tout en développant ses connaissances et ses compétences.

En plus, ce jeu est entièrement fabriqué en France à partir de matières durables. Bois de hêtre massif du Jura, papier issu de forêts gérées durablement, coton recyclé : chaque détail a été pensé dans le respect de la nature par Sloli.

Alors, rejoignez l’aventure “Action ou Question ? Les Insectes” et devenez le meilleur ami des petites bêtes ! Grâce à ce jeu captivant, vous découvrirez le monde des insectes sous un nouveau jour, tout en contribuant à leur préservation. Et qui sait, peut-être deviendrez-vous vous-même un petit explorateur, armé d’une loupe et d’un cahier de notes, prêt à partir à la découverte des merveilles qui peuplent notre planète.

N’attendez plus, lancez-vous dans cette aventure ludique et éducative, et devenez le héros de votre propre histoire insecte !

Pour shopper ce jeu sur Sloli, c’est par ICI >>