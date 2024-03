Mes créations – Masques arc-en-ciel

La collection de pochettes créatives, des éditions Gründ, Mes créations, se complète, avec Masques arc-en-ciel, paru en janvier 2024. Une pochette qui contient tout le nécessaire pour créer de magnifiques masques kawaï, à gratter et à métalliser.

La pochette contient tout le nécessaire, pour créer six jolis masques kawaï. Il y a six cartes prédécoupées, un bâtonnet, trois feuilles de transfert métallique arc-en-ciel, un mètre l’élastique, ainsi qu’un feuillet avec les consignes. Trois masques sont à gratter, pour cela les enfants pourront prendre le bâtonnet, pour gratter toute la zone noire. Les trois autres masques proposent de détacher des surfaces autocollantes, pour pouvoir apposer une feuille de transfert, à frotter. Le feuillet de consignes vient apporter les informations nécessaires, pour pouvoir créer ces six masques adorables et colorés, parfaits pour grimer les jeunes créateurs, pour carnaval, ou un tout autre évènement.

La pochette est en effet complète, proposant aux enfants deux activités différentes. Trois masques à gratter sont à découvrir, suggérant de réaliser une étoile, un papillon ainsi qu’un perroquet accompagné de fleurs. Les trois autres masques sont à métalliser, ils proposent de réaliser des têtes de perroquet, licorne et chat-licorne. Des animaux fabuleux sur lesquels restent à apposer, sur les parties autocollantes, le transfert métallique arc-en-ciel. Les masques colorés et brillants plairont aux enfants. Les activités restent simples à réaliser, en suivant les consignes courtes et faciles à suivre. L’élastique, à couper soi-même, permet d’ajuster les masques à chaque tête. Les créations se font assez rapidement et la pochette est facile à emporter en soirée, ou en week-end, pour occuper les enfants. La seule chose nécessaire, en plus, sera la paire de ciseaux, pour couper l’élastique. Le graphisme est rond, plaisant et doux, offrant un bel univers kawaï à découvrir.

Masques arc-en-ciel est une pochette, des éditions Gründ, et de la collection Mes créations, complète et parfaite pour se déguiser pour carnaval ou anniversaire. Une activité créative simple et plaisante, qui propose trois masques à gratter et trois masques à métalliser, pour briller et illuminer les visages des enfants.

