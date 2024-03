Mère & fille en cuisine – Le livre de recettes d’Alix et Anne Grousset

Si vous êtes en manque d’inspiration pour créer de délicieuses recettes de saison, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil au livre « Mère & fille en cuisine » d’Alix et Anne Grousset. Publié aux Éditions Hugo Image, la pétillante créatrice de contenu s’est accompagnée de sa maman pour créer un livre gourmand et superbe visuellement. Il n’en fallait pas plus que nous ayons envie de vous le présenter !

Pour commencer, nous vous encourageons vivement à découvrir Alix Grousset, cette jeune femme à la bonne humeur débordante. Sur son compte Instagram, Alix aka Grousset, partage avec nous tout un tas de choses qui prouvent à quel point elle est douée dans bien des domaines : influence, humour, interview, télévision, podcast, etc. Et parmi ses passions, la cuisine ! Une passion qu’elle partage avec sa maman, l’inspirante Anne Grousset qui n’a d’ailleurs pas hésité à se lancer sur Instagram entre littérature et dégustation culinaire.

« Mère & fille en cuisine » – Plus de 80 recettes gourmandes pour toutes les saisons

« Mère & fille en cuisine » est un livre de recettes visuellement incroyable. D’ailleurs, toutes les photos des recettes ont été faites par Alix qui si vous la suivez sur les réseaux sociaux s’est donnée à fond pendant plusieurs mois. Et le résultat est bluffant. Quant aux photos d’elle et de sa maman en cuisine, elles valent le coup d’œil également. Bravo à Sarah Veysseyre qui a réussi à mettre en exergue leur complicité, ce lien solide qu’elles ont réussi à construire au fur et à mesure de moments privilégiés à cuisiner ensemble.

Le livre est divisé en 4 parties qui correspondent aux 4 saisons : printemps, été, automne, hiver. Nous avons donc le plaisir de trouver des recettes adaptées, de légères à gourmandes, pour tous les goûts. Et nous confirmons que certaines donnent l’eau à la bouche. Pour n’en citer que quelques-unes : poêlée de poireaux et blé, salade de truite et pommes de terre, chili con carne, gratin de pâtes, curry de poulet, tomates à la provençale, pissaladière, etc. Chaque recette est bien expliquée, étape par étape, ce qui peut être un point important pour toutes celles et ceux qui ne sont pas des cuisiniers dans l’âme.

Des recettes faciles à réaliser

Nous avons particulièrement aimé qu’Alix et Anne proposent des recettes faciles à réaliser, avec des temps de préparation ne dépassant pas les 20 minutes. Des basiques qui inspirent : le velouté de légumes d’hiver et croûtons maison, la tourte aux épinards ricotta ou encore le cabillaud au four et légumes de printemps. Petit plus : Alix donne quelques conseils en fin de recette, des alternatives également, ainsi que des options veggie.

« Mère & fille en cuisine » est un livre dont Alix et sa maman peuvent être fières. Un livre qu’elles seront ravies de faire perdurer de génération en génération. De notre côté, nous sommes convaincus qu’il n’aura aucun mal à ravir les adeptes de recettes gourmandes, faciles à réaliser. En attendant le prochain Groutest, nous vous proposons de débuter la recette de la tarte tatin de tomates qui est simplement délicieuse !