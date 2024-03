Les racontages de M’sieu Perrault – Notes d’automne

Notes d’automne est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions Dargaud, Les racontages de M’sieu Perrault, paru en février 2024. Une bande dessinée, de Pog et Stéphanie Leon, comme un hommage à Charles Perrault, à travers un récit tendre et drôle, et des élèves à associer à des personnages de contes de fées.

Il se souvient, comme si c’était hier, de son premier jour aux confins des Cinq Royaumes. Il avait hâte, mais nourrissait aussi quelques appréhensions. En effet, on racontait tellement de choses sur cette école située au cœur de la forêt Belle Epine, dont elle portait le nom. Les élèves s’en allaient de chez eux pour se rendre au cœur de cette forêt. Un petit chaperon rouge filait tranquillement sur le chemin, semblait observer tout, mais ne voyait pas un curieux petit garçon qui l’épiait. Non loin de là, un autre garçon se bataillait avec son épée, contre les ronces. Ailleurs, un petit garçon de bois était accroché, par la cape et n’avait plus pied ! D’autres se réjouissaient de ces ronces et plus particulièrement de ses fruits. Deux grands gaillards savouraient les mûres ! Une fille blonde venait au secours du garçon en bois, pour l’aider à sa manière…

Ce sont de drôles d’élèves qui se rendent au cœur de la forêt Belle Epine, pour aller à l’école. Le professeur, qui est également le narrateur, présente à sa manière, ces bambins particuliers et sa première rentrée scolaire. Les différents personnages se dévoilent un peu, dans ce premier tome, qui s’amuse des bêtises de tous, des chamailleries, des liens qui se récréer. La bande dessinée vient rendre hommage à Charles Perrault, un raconteur d’histoires, suggérant aussi de replonger dans ces contes de toujours. Malgré l’environnement et les termes du passé, le récit se veut moderne, avec des sujets qui toucheront les enfants, comme la bienveillance, la vie en collectivité, l’hygiène, le bien mangé… L’album s’amuse des bêtises de chacun et des anecdotes de la vie quotidienne, dans les écoles, les rencontres, les disputes… Le dessin est plaisant, avec un trait assez rond, des personnages expressifs, ainsi qu’un univers doucement coloré.

Notes d’automne est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Les racontages de M’sieu Perrault, des éditions Dargaud. Un album jeunesse plein d’humour et de tendresse, qui vient rendre hommage, à sa façon, aux récits de Charles Perrault, raconteurs d’histoires !

