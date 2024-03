À l’occasion des 25 ans de “Moon Safari”, le duo versaillais livrait le 07 mars dernier l’intégralité de ce mythique premier album sur la scène de l’Olympia. Pour rappel, le 16 janvier 1998, Air sortait Moon Safari, ovni interstellaire qui allait propulser Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel au sommet de l’échelle de la musique électronique mondiale.

Au milieu des années 1990, alors que la France se prend de passion pour le grunge et le hip hop, quelques pionniers tels Laurent Garnier, les Daft Punk, puis une génération entière de DJ, d’Étienne de Crécy à Bob Sinclar se prennent de passion pour un courant musical tombé dans les oubliettes ouvert depuis les 60’s par Karlheinz Stockhausen, puis les 70’s par Klaus Schulze,Tangerine Dream, Vangelis, Jean Michel Jarre ou Kraftwerk : la musique électronique. Du côté de Versailles, deux amis d’enfance, Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin, partagent la même passion pour Pink Floyd, les claviers vintage et la musique pop. Après un groupe à guitare créé avec Alex Gopher, les deux amis montent un projet à deux, qu’ils baptisent Air. Alors, ce soir qu’en est-il vingt cinq ans après ?

Il est 21h à l’Olympia, sold out depuis des mois. « Je n’ai jamais vu l’Olympia aussi rempli » me confie David Dutreuil, un haut cadre de chez Warner. Il est 21h lorsque le duo Jean-Benoît Dunckel (synthétiseurs, piano, chant) et Nicolas Godin (basse, synthétiseurs, chant, guitares) épaulé du batteur Louis Delorme s’installent dans un décors rectangulaire blanc pour attaquer lentement les premières mesures de « La femme d’argent », morceau-phare qui ouvre « Moon Safari ». Ce décors au glace sans teint qui sert d’écran pour les jeux de lumières et les sublimes animations vidéos est une boite de pandore d’où vont s’échapper nos souvenirs enfermés ici depuis 25 ans. Dès les premières notes, on retrouve la saveur de cette musique progressive aérienne, rêveuse, teintée de couleur vintage. Porté par une ligne de basse élégante, « La femme d’argent, titre sensuel et atmosphérique est à lui seul un trip, un voyage aérien porté par un merveilleux solo de clavier, qui rappelle Jean Michel Jarre, les ambiances lounge 70’s, soit sept minutes de pur bonheur.

Effets sonores kitsch et refrain entrainant « Sexy Boy” aura lui contribué au succès international de Moon Safari tout comme l’autre single “Kelly Watch the Stars”. Avec cet album , Air aura révolutionné l’electro en y apportant de nouvelles influences comme le jazz-funk, la pop baroque des 60’s l’electro 70’s celle des Jean-Michel. Jarre, Tangerine Dream, Pink Floyd et Kraftwerk en y incorporant d’étranges effets sonores futuristes. A cette époque les influences de Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel allaient de Burt Bacharach à Brian Wilson en passant par les BOF de films italiens, le disco, et les virtuoses du synthétiseur comme Tomita ouVangelis. Toute la différence avec leurs contemporains DJ qui officiaient derrière des platines pour animer les dancefloor, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel sont eux de vrais musiciens et qui jouent live comme ils le démontrent ce soir.

Ces nombreuses influences, on les retrouve dans « Ce matin là » peuplé de cors pop baroques à la Burt Bacharach ou « New Star in the Sky » qui fait ressortir lui l’influence des Beach Boys. Ce soir, Moon Safari, album O.V.N.I aux mélodies entêtantes, douces et rêveuses nous ont permis de nous évader tout en gardant le cap grâce à leurs excellentes lignes de basse. Si vous les avez raté à l’Olympia, sachez qu’ils seront la Philharmonie de Paris, le 24 juin.

Et si vous ne pouvez-vous y rendre, sachez que Moon Safari est réédité ces jours ci pour son 25e anniversaire en coffret 2CD+Blu-ray. Le deuxième CD présente une sélection de 11 raretés, dont certaines inédites. Le plus de ce coffret est le Blu-ray qui comprend un mix Dolby Atmos de Moon Safari, un mixage stéréo 192/24 et trois vidéos promotionnelles aux côtés du film documentaire de 1998 Eating, Sleeping, Waiting & Playing du réalisateur Mike Mills. Ce film suit les membres du groupe Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel lors de leur toute première tournée à New York, Londres et Paris. A bon entendeur…

Jean-Christophe Mary

« Moon Safari » 25Th Anniversary Edition (Rhino /Warner)

La Femme d’argent Sexy Boy All I Need Beth Hirsch Kelly, Watch the Stars! Talisman Remember J You Make It Easy Ce matin-là New Star in the Sky (Chanson pour Solal) Le Voyage de Pénélope

CD2

Neneh Cherry – ‘Kootchi’ (Air Remix)

Crustation – ‘Purple’ (La Femme D’argent Mix)

Dirty Hiroshima (Demo)

New Star in the Sky (Demo)

Ce Matin Lá (Demo)

Maggot Brain (Live)

J’ai Dormi Sous L’eau (BBC live session)

Sexy Boy (BBC live session)

Kelly Watch The Stars (BBC live session)

Kelly Watch The Stars (Extended Version)

Remember (David Whitaker Version)

CD3 Blu-ray

