Erectus – Régression sur Terre – Éditions Philéas

L’adaptation du roman éponyme de Xavier Müller, Erectus, un one shot anticipatif interprété sous les crayons et la narration d’Erik Juszezak.

Quelquefois, il vaut mieux laisser les virus et bactéries, endormies depuis des siècles, là où elles sont !!! Malheureusement, les scientifiques du laboratoire de niveau 4 situé en Afrique du Sud, ne l’ont pas compris, et c’est une catastrophe internationale qui est sur le point de se produire !!

N’oubliez pas votre masque de protection pour plonger, depuis le 14 mars 24, dans ce récit d’anticipation pré-extinction de la race humaine, publié aux Éditions Philéas.

Le décor :

Province de Mpumalanga – Afrique du Sud – Un laboratoire…

Le visage d’un macaque en pleine frénésie. Des laborantins qui commencent à entendre l’alarme… La situation ne présage rien de bon.

Pourtant, le vigile en train de faire sa ronde avec son chien à l’extérieur, n’a pas l’air de comprendre la situation. Lorsqu’un flot de scientifiques sort en courant du labo en lui conseillant de vivement se barrer, il reste sur place, plus curieux qu’effrayé.

Car il sait le prix des animaux enfermés dans le laboratoire. Et, l’idée lui vient, maintenant que la place est déserte, d’aller chercher un des singes, à des fins pécuniaires…

Une erreur probable… L’animal, comme enragé, le mord, puis érafle son clebs. Heureusement (ou malheureusement) un peu plus loin, ce sont de jeunes créatures, plus faciles à attraper sur lesquelles ils tombent.

Il en dérobe une et file après cette « attaque »…

Pretoria – environ un mois après…

La scientifique française Anna Meunier est sans voix, lorsqu’elle reçoit les photos d’un éléphanteau du Parc Kruger. L’animal semble étrangement malade, mais, ce qui la frappe le plus, c’est cette mystérieuse mutation dont il est frappé.

Elle investigue les échantillons sanguins prélevés sur la pauvre bête et comprend vite que l’heure est grave.

Un virus mutagène faisant régresser les êtres vivants de plusieurs millions d’années est découvert…

Le point sur la BD :

L’auteur d’origine, Xavier Müller nous propose déjà, dans son roman, un récit passionnant où il exploite toutes les conséquences possibles d’une pré-apocalypse biologique !!!

Le travail d’Erik Juszezak, et des Éditions Philéas, lui permettent de traduire ses idées de façon fluide et plus concise. Le scénario se transforme en montée angoissante progressive et complète grâce aux découpages effectués.

On suit la protagoniste principale, scientifique française, au fil de ses découvertes. Entrecoupées par les événements de sa vie personnelle et amoureuse. Les réactions de la sphère sociale vis à vis des mutations. Mais aussi, des décisions prises par les différents services de santé sociales/politiques…

Le récit est complet, par sa thématique d’anticipation d’une part, et toute cette franche hostilité sociale qu’il dépeint avec un réalisme fou.

Un sujet troublant et vraisemblablement plus que d’actualité, le rendu BD donne au titre Erectus toute l’épaisseur graphique pour des images puissantes et un côté très philosophique.

La conclusion :

Très scientifique et passionnant dans le déroulement des faits !

Erectus aux Éditions Philéas est plus que jamais un récit réaliste quant aux réactions et conséquences d’un tel cauchemar !!! Mais également, un questionnement sur l’humanité et notre rapport à l’évolution !

Une belle adaptation qui nous permet de découvrir une vraie pépite d’anticipation et de qualité.