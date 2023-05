Ocean Rush – Tome 1 – Éditions Akata

Umiko, 65 ans, se sent bien seule depuis que son mari est parti. Pourtant, un beau jour, un « Ocean Rush » se produit dans son âme comme dans son cœur. Lorsqu’elle rencontre un jeune étudiant en cinéma et qu’il fait revivre en elle une passion enfouie !!

Le premier tome d’un shojo qui va vous faire bouger les sentiments.

À retrouver depuis le 11 mai 23 aux Éditions Akata !! (+14)

Le décor :

Un petit appartement…

Comme chaque jour, Umiko prépare son déjeuner rapide, sans oublier la part dédiée à son défunt mari. Depuis qu’il est parti, elle vit seule dans cet appartement, et à très peu de contact avec l’extérieur. Cette « jeune » mamy passe son temps à visionner les films qu’elle regardait avec son amoureux. Elle a toujours ce vieux lecteur de cassette VHS, ses vieilles cassettes VHS de classiques.

Cela lui rappelle les bons moments qu’ils partageaient : au cinéma, ou à la maison. Elle aimait tant voir ses réactions devant l’écran. Un peu comme s’il dévoilait quelque chose de nouveau de lui-même.

Ce jour-là, Umiko, le vague à l’âme, décide de retourner au vidéoclub. En chemin, elle se rend bien compte que les interactions avec les autres, la fatigue un peu. Une de ses voisines l’interpelle, et Umiko se sent comme piégée. Elle décide de lui mentir, pour écourter cette entrevue, en prétendant aller au cinéma !! Mais, prise à son propre jeu, elle se voit obligée de lui prouver qu’elle a bien assisté à la séance proposée !!

Cela fait bien longtemps qu’elle n’a pas mis les pieds au cinéma. Elle ne sait même pas si sa tenue est appropriée pour l’occasion !! Elle sort si peu depuis deux mois.

Pourtant, c’est dans cette salle de cinéma qu’elle va faire une rencontre qui va chambouler totalement son petit quotidien bien réglé !!

Le point sur le manga :

Une bouffée d’air frais, un « Ocean rush » que l’on ressent jusque dans notre âme. John Tarachine sait parfaitement exprimer tous les sentiments possibles qu’il veut nous faire ressentir. Dans ces illustrations délicates, les détails et les expressions si douces des visages. Comme dans ces dialogues, à la fois amusants, avec cette vieille dame qui a oublié de vivre, et de petites anecdotes tellement réalistes et humaines, que le lecteur ne peut que sourire tendrement. Car oui, ce shojo est empli de petits bonheurs de la vie, de beaucoup de tendresse, même si l’un des protagonistes reste sincèrement assez mystérieux. En partant d’une simple rencontre intergénérationnelle, l’auteur parvient à nous inonder de cette chaleur humaine qui nous fait souvent faux bond dans nos sociétés. Un premier tome aux Éditions Akata, touchant, beau et positif, avec un hommage certain au 7e art, à la vie et au temps.

La conclusion :

C’est toujours lorsqu’on croit qu’on est plus bon à rien, que d’un seul coup, comme une vague déferlante, un « Ocean Rush » se précipite dans nos vies pour nous faire sentir et ressentir la vie. Ce premier tome, aux Éditions Akata, est un doux hommage au cinéma, à la vie, à l’envie de ne pas s’éteindre et de garder toujours, la flamme des jeunes années, des passions oubliées qui peuvent renaître à chaque instant.

Une lecture qui touche, qui emporte, et qui vous laisse un sentiment de bien être !!