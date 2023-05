Les grandes inventions vues par deux ados est un roman jeunesse, de Christine Saba et Anaïs Alvarez, paru aux éditions Poulpe fictions, fin avril 2023. Une histoire dans laquelle Mona et Walid ont un défi à relever, présenter à leur classe les grandes inventions qui ont changé le cours de l’Histoire.

Mona est interpellée par sa prof de physique, Mme Muller, qui lui demande ce qu’elle fabrique. La jeune fille relève la tête, car elle vient de se faire repérer, en train de dessiner, et cela depuis une heure. La prof a l’air légèrement énervée et demande à son élève si les cours l’intéressent ou pas. Mona prend immédiatement sa tête d’innocente, en ouvrant un peu la bouche et en écarquillant les yeux. En temps normal, la jeune fille adore la physique et sa prof, mais là, le cours sur la propagation rectiligne de la lumière n’est guère intéressant.

Le récit est plein d’humour, avec cette narration énergique de Mona. Une jeune collégienne qui rêve d’être inventrice ! Avec son meilleur ami, Walid, elle va devoir faire un exposé sur une invention. Mais le jeune garçon enthousiaste va demander beaucoup plus… Débute alors des recherches sur les inventions qui ont pu changer le cours de l’histoire. Le roman est aussi intéressant et instructif, qu’amusant et plaisant à découvrir. Le ton et la narration sont rythmés, les personnages atypiques et attachants, pour ce nouveau titre de la collection 100% bio. Des anecdotes ponctuent la lecture, tout comme l’humour, avec des informations sur la voiture, l’horloge, l’ordinateur, de l’école… Quelques illustrations accompagnent parfaitement le récit, apportant une dynamique.

Les grandes inventions vues par deux ados est un nouveau titre de la collection 100% bio, des éditions Poulpe fictions. Une histoire aussi amusante qu’intéressante, entre anecdotes et humour, ainsi que la recherche d’informations pour deux adolescents, amis passionnés.

