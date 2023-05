La véritable histoire du Far West – Little Big Horne

Little Big Horne est un nouveau titre de la collection La véritable histoire du Far West, des éditions Glénat, paru fin avril 2023. Une bande dessinée de Luca Blengino, David Goy et Antoine Giner-Belmonte, qui offre à découvrir ou redécouvrir la bataille mémorable des Grandes Plaines et sur les rives de la Little Big Horn.

Dans la nuit, dans la forêt, un homme se retrouve en face d’une meute de loups. Il prend son arme à l’envers, pour s’en servir comme d’un bâton. Il crie sur les bêtes, pour qu’elles reculent. Ils jettent sa sacoche, avec de la viande à l’intérieur, afin qu’elles puissent le laisser tranquille. Puis, il court jusqu’à son cheval. Ce n’est pas le moment de rester dans le coin… Il a peur que les diables de peaux-rouges ne soient alertés par tout ce bordel ! Sous un soleil de plomb, le cavalier et sa monture avancent difficilement. Le cheval, à bout de forces, tombe à terre. Le cavalier est désespéré. Ils étaient presque arrivés… L’homme prend sa selle et continue à pied. Sur le territoire du Wyoming, au fort Laramie, en été 1874, des soldats voient arriver un homme. Une selle sur le dos, il est au bord de l’épuisement.

Charley Reynolds, éclaireur du 7ème régiment de cavalerie des Etats-Unis, vient pour expliquer qu’ils ont trouvé de l’or dans les Black Hills. Une guerre se prépare… D’un côté les américains veulent récupérer l’or et les Sioux, avec leur coalition, veulent sauver leur terre sacrée. La bande dessinée est bien documentée et intéressante, retraçant cet épisode, cette bataille mémorable. L’album revient sur le déroulement de la célèbre bataille. Entre choix stratégiques et violence des affrontements, la coalition et le 7ème régiment de cavalerie, menée par le lieutenant-colonel George Armstrong Custer, l’histoire s’annonce épique. Un cahier documentaire vient compléter l’ouvrage, pour les plus curieux. Il propose aussi de découvrir les documents sur lesquels les auteurs se sont appuyés. Le dessin est énergique, avec un trait qui se veut travaillé, et un découpage efficace.

Little Big Horn est un album de la collection La véritable histoire du Far West, des éditions Glénat. Un ouvrage intéressant qui revient sur la grande bataille des Grandes Plaines et rives de la Little Big Horn. Un combat épique entre le 7ème régiment de cavalerie et la coalition entre les Cheyennes et les Sioux.

