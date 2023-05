Qui est ce Schtroumpf ? – Ed. Le Lombard

Qui est ce Schtroumpf ? est un album de Tebo, qui inaugure la nouvelle collection Les Schtroumpfs vus par…, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée, parue en mai 2023, qui offre une aventure inédite des Schtroumpfs, qui s’entremêle avec l’univers de l’auteur.

Très tôt le matin, au village des Schtroumpfs, un Schtroumpf se réveille sur le toit d’une maison. Il semble dans les vapes, se relève et commence à marcher. Mais il tombe du toit ! Un autre Schtroumpf, qui a vu la scène, court à sa rencontre. Il trouve qu’il s’est bien schtroumpfé ! Il lui demande si ça va, car l’autre a pris une méga schtroumpf sur sa schtroumpf. A terre, le premier Sctroumpf ne comprend pas ce qu’on lui dit. Il demande à articuler et veut savoir si l’autre mâche quelque chose lorsqu’il parle ! Le deuxième Schtroumpf s’énerve et affirme qu’il ne schtroumpfe rien lorsqu’il schtroumpfe ! Arrive alors un troisième schtroumpf qui demande ce qui se schtroumpfe. Le premier, qui a pris un coup sur la tête reste perplexe, il ne comprend pas. Il demande alors aux deux autres personnages s’ils sont jumeaux…

Dans le village est arrivé un Schtroumpf inconnu, qui a perdu la mémoire. Du coup, il ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui et ce que disent tous les petits lutins bleus. Il ne sait pas vraiment qui il est également… Débute alors une aventure, pour lui et quelques véritables Schtroumpfs, qui partent à la chasse aux indices, pour savoir d’où vient cet étrange Schtroumpf. La bande dessinée est plutôt bien menée, offrant une véritable aventure, pleine de rebondissements, mêlant parfaitement l’univers de Peyo et celui de Tebo. Ainsi les dialogues sont un peu plus ciselés, et le second degré apporte un humour très plaisant, qui ne tâche pas trop avec l’univers joyeux des Schtroumpfs. Un one shot qui débute plutôt bien cette nouvelle collection, reste à voir la suite… Le dessin semble maladroit, avec des Schtroumpfs difforment, mais l’œil s’habitue vite !

Qui est ce Schtroumpf ? est un one shot qui vient débuter la nouvelle collection des éditions Le Lombard, Les Schtroumpfs vus par… Un album très plaisant, mêlant parfaitement les deux univers, pour une aventure originale, pleine de rebondissements et d’humour, tout en gardant la bienveillance des petits lutins bleus.

