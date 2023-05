Le jour le plus long – Ed. Sarbacane

Le jour le plus long est un bel album, de Ronan Badel, paru aux éditions Sarbacane, en mai 2023. Un récit touchant qui fait grandir et réfléchir, entre enfance et prise de conscience, proposant un témoignage fort sur la question de la responsabilité et la rédemption.

Charles n’a plus sommeil, mais il fait durer le plaisir de rester au lit. Il observe les petites poussières qui se croisent dans le rayon de soleil. Un autre matin, le jeune garçon aurait entrepris de compter tous ces grains de poussière, mais aujourd’hui c’est le jour le plus long de l’année. Charles vient d’avoir dix ans ! Son grand-père a dressé la table du jardin, grillé le pain et versé le lait dans un bol. Depuis que le grand-père habite à la maison, c’est toujours lui qui prépare le petit-déjeuner de son petit-fils. Charles n’aime pas marcher pieds nus sur les gravillons, ni le froid aux cuisses sur la chaise en fer, mais il est trop heureux pour râler.

Le récit est très bien décrit et détaillé, pour comprendre les différentes scènes et situations, ce témoignage touchant. Ainsi, pour son anniversaire, Charles reçoit, de son grand-père, un lance-pierres. Toute la journée, le garçon va tenter de toucher quelques cibles, pots de fleurs, brouette… Mais, il n’y a rien à faire, le cow-boy qu’il souhaitait devenir ne semble pas être le meilleur tireur. Lorsque le soir arrive, il tente un dernier coup, dans le cerisier. Un oiseau tombe de l’arbre… Le cœur battant, Charles décide d’enterrer l’oiseau et le lance-pierre. Plus tard, dans l’été, avec ses autres cadeaux, il va jouer, s’amuser et dessiner les oiseaux… Le récit est doux, malgré le thème de la mort, la bêtise involontaire, la prise de conscience et la rédemption. L’album est curieux, offrant à découvrir aux jeunes lecteurs, un été étrange et beau à la fois, pour apprendre à grandir.

Le jour le plus long est un album surprenant et tendre, des éditions Sarbacane, malgré les thèmes de la mort, de la responsabilité et de la rédemption. Un récit très bien posé et détaillé, pour comprendre, apprendre et grandir, respecter et rester heureux.

